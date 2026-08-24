Ferrari за $40 миллионов обошлась миллиардеру почти на треть дешевле 3 24.08.2026, 14:47

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Фото: RM Sotheby's

Стоимость автомобиля после налогового вычета составляет около $26,7 миллионов.

Миллиардер и врач Герберт Вертхайм заплатил $40 млн за первый экземпляр электрического Ferrari Luce на благотворительном аукционе. Однако благодаря американским налоговым правилам реальная стоимость покупки для него теоретически могла оказаться примерно на $13,3 млн ниже, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Автомобиль с шасси №0 был выставлен аукционе «Сотбис» в пользу Ferrari Foundation. Его предварительная оценка превышала $1,1 млн, тогда как обычный Luce стоит от $647 тыс. Огромная разница между ценой продажи и рыночной стоимостью позволяет покупателю оформить значительную часть суммы как благотворительный взнос.

Издание отмечает, что в 2026 году в США действуют новые правила, ограничивающие налоговый вычет по благотворительным пожертвованиям. При условии, что годовой доход Вертхайма составляет около $200 млн, расчет показывает возможную экономию примерно в $13,3 млн.

Фото: @supercarfor.sale/Instagram

«Теоретическая стоимость автомобиля после налогового вычета составляет около $26,7 млн», — пишет Autoblog.

При этом речь идет именно о расчетной выгоде, которая зависит от доходов покупателя и других обстоятельств. Сам Вертхайм уже не впервые тратит десятки миллионов долларов на благотворительных автомобильных аукционах. В прошлом году он приобрел Ferrari Daytona SP3 за $26 млн.

Фото: RM Sotheby's

Подобные сделки способны заметно искажать цены коллекционных автомобилей, однако для сверхбогатых покупателей они одновременно становятся способом поддержать благотворительность и получить уникальную машину с существенной налоговой выгодой.

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