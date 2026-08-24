Топливный кризис в России может поставить Путина на колени 24.08.2026, 14:39

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Фото: Anastasia Barashkova/REUTERS

Проблемы затрагивают не только объемы поставок, но и качество топлива.

Атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы спровоцировали новый дефицит топлива. Перебои затронули уже не менее 30 регионов, а в Москве и области некоторые сети начали ограничивать продажу бензина, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

На заправках образуются длинные очереди, а перебои уже отражаются на работе такси, служб доставки и строительных компаний. «Нельзя сказать, что топлива совсем нет. Но очевидно, что кризис есть», — пишет Deutsche Welle.

Проблемы затрагивают не только объемы поставок, но и качество топлива. Экономист Николай Корженевский рассказал, что российские водители сталкиваются с поломками двигателей из-за примесей в бензине. По его оценке, падение добычи нефти и ухудшение работы перерабатывающей отрасли могут привести к дальнейшему сокращению производства.

Российские власти рассчитывают частично компенсировать дефицит импортом из Индии и Китая, однако эксперты считают такой сценарий трудноосуществимым. Ежедневная потребность страны в бензине и дизеле составляет около 200 тыс. тонн.

Особое недовольство вызывают очереди и привилегированный доступ к топливу для силовиков, чиновников и экстренных служб. Экономист Игорь Липсиц сравнивает ситуацию с поздним СССР, когда для элиты существовала отдельная система снабжения.

«Это происходит на глазах у людей, которые ждут часами, и вызывает сильное раздражение», — говорит Липсиц.

По мнению бизнес-журналиста Вячеслава Ширяева, затяжной дефицит способен серьезно нарушить работу транспорта, предприятий и сельского хозяйства. Он считает, что дальнейшие удары по нефтяной инфраструктуре могут усилить экономическое давление на Москву и осложнить продолжение войны.

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