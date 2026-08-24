закрыть
27 августа 2026, четверг, 15:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Топливный кризис в России может поставить Путина на колени

  • 24.08.2026, 14:39
  • 2,742
Топливный кризис в России может поставить Путина на колени
Фото: Anastasia Barashkova/REUTERS

Проблемы затрагивают не только объемы поставок, но и качество топлива.

Атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы спровоцировали новый дефицит топлива. Перебои затронули уже не менее 30 регионов, а в Москве и области некоторые сети начали ограничивать продажу бензина, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

На заправках образуются длинные очереди, а перебои уже отражаются на работе такси, служб доставки и строительных компаний. «Нельзя сказать, что топлива совсем нет. Но очевидно, что кризис есть», — пишет Deutsche Welle.

Проблемы затрагивают не только объемы поставок, но и качество топлива. Экономист Николай Корженевский рассказал, что российские водители сталкиваются с поломками двигателей из-за примесей в бензине. По его оценке, падение добычи нефти и ухудшение работы перерабатывающей отрасли могут привести к дальнейшему сокращению производства.

Российские власти рассчитывают частично компенсировать дефицит импортом из Индии и Китая, однако эксперты считают такой сценарий трудноосуществимым. Ежедневная потребность страны в бензине и дизеле составляет около 200 тыс. тонн.

Особое недовольство вызывают очереди и привилегированный доступ к топливу для силовиков, чиновников и экстренных служб. Экономист Игорь Липсиц сравнивает ситуацию с поздним СССР, когда для элиты существовала отдельная система снабжения.

«Это происходит на глазах у людей, которые ждут часами, и вызывает сильное раздражение», — говорит Липсиц.

По мнению бизнес-журналиста Вячеслава Ширяева, затяжной дефицит способен серьезно нарушить работу транспорта, предприятий и сельского хозяйства. Он считает, что дальнейшие удары по нефтяной инфраструктуре могут усилить экономическое давление на Москву и осложнить продолжение войны.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран
Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук