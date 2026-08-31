Путину нужны санитары 6 Леонид Невзлин

31.08.2026, 15:05

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Леонид Невзлин

Правитель дошел до стадии яростного безумия.

Одним из предложений директора ЦРУ во время его поездки в Москву было проведение трехсторонней встречи Трампа, Путина и Зеленского, сообщил Барак Равид. Американцы проинформировали Киев о переговорах в РФ и о предложении провести такой саммит.

Украинцы крайне скептически оценивают намерения Москвы и утверждают, что располагают разведывательной информацией, указывающей на подготовку серьезной эскалации войны. В Киеве считают, что Путин приказал своим войскам подготовить несколько оперативных сценариев наступления на Киев и Чернигов.

Впрочем, своеобразный ответ на эту инициативу дал сам Путин. На встрече с учителями он выступил с предложением, оценивать которое по-хорошему должны психиатры: объяснять детям, «в каком мире мы живем и почему проводим СВО», на примере того, как косатки нападают на белых медведей. Причем увлеченно рассказывал о том, как стая разрывает медведя на части. Неизвестно, откуда в его воспаленном мозгу появились эти сцены: даже если такое и происходит, то это большая редкость.

Путин был бы прекрасным материалом для изучения старения психопатов в динамике. И дальше будет хуже. Он верит во всякую ересь, которую ему угодливо рассказывает окружение, подпитываемое шаманами и откровенными проходимцами. Он и так всегда был темным и недалеким человеком, параноиком, склонным к теориям заговора. А сейчас это дошло до стадии буйного помешательства.

Остервенение, с которым его преступная армия сейчас практически круглосуточно бомбит Киев, не является никакими «ответными действиями», как это пытаются представить российские пропагандисты. В результате ударов гибнут дети. Вчера сгорел целый дом престарелых, в котором погибли 37 человек. Сегодня Минобороны РФ дошло до того, что официально анонсировало кампанию ударов по украинской энергетике. Путину не нужен саммит, ему не нужны переговоры. Ему нужны санитары.

Леонид Невзлин, Telegram

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