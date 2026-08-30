Axios: Глава ЦРУ сделал тайное предложение в Москве 21 30.08.2026, 21:51

32,724

ДЖОН РЭТКЛИФФ

ФОТО: GETTY IMAGES

Это был первый случай, когда Рэтклифф лично участвовал в дипломатических усилиях.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время тайной поездки в Москву предложил провести трехстороннюю встречу между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором РФ Владимиром Путиным. Цель - попытаться положить конец войне.

Об этом сообщает Axios.

Издание отмечает, что это был первый случай, когда Рэтклифф лично участвовал в дипломатических усилиях по достижению прорыва в отношениях между Украиной и Россией.

По словам источников, визит главы ЦРУ был частично направлен на выяснение того, смогут ли руководители российских спецслужб помочь убедить Путина возобновить переговоры при посредничестве США.

Как известно, Рэтклифф встречался в Москве с главой внешней разведки СВР Сергеем Нарышкиным и директором ФСБ Александром Бортниковым.

Источники говорят, что Рэтклифф пришел к выводу, что Бортников - это конструктивный игрок, который способен помочь возобновить дипломатические усилия.

Тут также важно упомянуть материал The New York Times, где говорилось, что Ратклифф дал Бортникову «мрачную оценку» ситуации на войне, призвав Россию заключить сделку до того, как положение ухудшится.

В то же время украинские официальные лице скептически относятся к намерениям Путина и заявляют, что имеют данные, которые свидетельствуют о том, что диктатор РФ планирует масштабную эскалацию войны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com