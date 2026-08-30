Politico: Нас ждет захватывающая неделя6
- 30.08.2026, 22:14
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Внимание направлено на Германию и канцлера Мерца.
Известный немецкий политический журналист, старший политический обозреватель, освещающий деятельность канцелярии Германии в составе команды авторитетного издания Politico Ханс фон дер Бурхард прогнозирует «захватывающую неделю», комментируя планы немецкого правительства во главе с Фридрихом Мерцем публично обвинить Россию в подготовке теракта в аэропорту Лейпцига и ввести против Кремля новые санкции.
Об этом обозреватель написал в X в комментарии к ссылке на материал Welt am Sonntag и Politico, в котором рассказывается о вышеупомянутых планах канцлера ФРГ.
«Наслаждайтесь прекрасной погодой и тишиной за окном. И внутри страны, и во внешней политике нас ждет по-настоящему захватывающая неделя», – написал журналист.
Он также прокомментировал реакцию американского сенатора Роджера Уикера, который похвалил Мерца за его намерения и призвал США и союзников к решительным действиям против Кремля.
«Первый сенатор США отреагировал на наши сообщения и поздравил Мерца. Конечно, канцлер должен сначала озвучить обвинение в адрес России и подробно рассказать о последствиях. Но ожидание ясно: санкции должны быть «жесткими», – написал обозреватель.
Также стоит отметить, что информация о планах правительства Мерца появилась на фоне недавнего визита главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. В СМИ писали, что одной из целей этой поездки могло быть предостережение Кремля от диверсий на территории Европы.