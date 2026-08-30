Пищевая цепочка Владимира Путина 6 Дмитрий Быков

30.08.2026, 8:58

7,078

Дмитрий Быков

фото: rfe\rl

Жаль, что в детстве ему подбросили не те книги.

Сегодняшний пример про пищевую цепочку, конечно, удивительно нагляден. Чтобы мы понимали — не «в каком мире мы живем», а «в каком мире он живет».

Жаль, что никто ему в детстве не подбросил «Взаимопомощь как фактор эволюции» Кропоткина или «Условия абсолютного добра» Лосского, а этолога Лоренца советская наука, кажется, не приветствовала наряду с кибернетикой (но это не точно). Ведь человек не животное, он живет по законам социальным, а не биологическим, и для него взаимопомощь не обязательна.

Кажется, после недели музыковедения нас ждет идея эволюционизма и этологии. И это скорее полезно.

Дмитрий Быков, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com