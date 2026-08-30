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Пищевая цепочка Владимира Путина

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  • Дмитрий Быков
  • 30.08.2026, 8:58
  • 7,078
Пищевая цепочка Владимира Путина
Дмитрий Быков
фото: rfe\rl

Жаль, что в детстве ему подбросили не те книги.

Сегодняшний пример про пищевую цепочку, конечно, удивительно нагляден. Чтобы мы понимали — не «в каком мире мы живем», а «в каком мире он живет».

Жаль, что никто ему в детстве не подбросил «Взаимопомощь как фактор эволюции» Кропоткина или «Условия абсолютного добра» Лосского, а этолога Лоренца советская наука, кажется, не приветствовала наряду с кибернетикой (но это не точно). Ведь человек не животное, он живет по законам социальным, а не биологическим, и для него взаимопомощь не обязательна.

Кажется, после недели музыковедения нас ждет идея эволюционизма и этологии. И это скорее полезно.

Дмитрий Быков, «Телеграм»

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