Пищевая цепочка Владимира Путина

Пищевая цепочка Владимира Путина6
- Дмитрий Быков
- 30.08.2026, 8:58
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Жаль, что в детстве ему подбросили не те книги.
Сегодняшний пример про пищевую цепочку, конечно, удивительно нагляден. Чтобы мы понимали — не «в каком мире мы живем», а «в каком мире он живет».
Жаль, что никто ему в детстве не подбросил «Взаимопомощь как фактор эволюции» Кропоткина или «Условия абсолютного добра» Лосского, а этолога Лоренца советская наука, кажется, не приветствовала наряду с кибернетикой (но это не точно). Ведь человек не животное, он живет по законам социальным, а не биологическим, и для него взаимопомощь не обязательна.
Кажется, после недели музыковедения нас ждет идея эволюционизма и этологии. И это скорее полезно.
Дмитрий Быков, «Телеграм»