Землю накрыл геомагнитный шторм G1 1 30.08.2026, 9:41

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В Британской геологической службе сообщили, когда закончится магнитная буря.

С 29 августа Земля находится под воздействием касательного удара от двух корональных дыр на Солнце. Из-за этого, как сообщили в Британской геологической службе, продолжается магнитная буря уровня G1.

До конца суток 30 августа магнитная буря может обрушиться на Землю. Однако исследователи отметили, что геомагнитный шторм не будет длительным. Уже завтра, 31 августа, ожидается стабилизация геомагнитной ситуации.

По данным meteoagent, сегодня К-индекс составляет 3,7, что соответствует зеленому уровню, то есть низким магнитным колебаниям. Однако солнечная вспышка С3 соответствует желтому уровню.

Резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, также находится на желтом уровне. Завтра, 31 августа, К-индекс снизится до 2, а 1 сентября будет на уровне 1,7.

Влияние магнитных бурь на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия, в частности головную боль, головокружение, тошноту или даже боль в области сердца. Также распространены и другие симптомы. Речь идет о:

слабости

сонливости

боли в спине и суставах

повышенном давлении

обострении хронических заболеваний.

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить свое самочувствие, а именно:

Ограничивать употребление жирной, острой и мучной пищи;

Отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;

Отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;

Проводить время на свежем воздухе и совершать пешие прогулки;

Регулярно проветривать комнаты.

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