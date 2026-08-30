Между Шуневичем и Тертелем «заискрило» 8 Марк Дзюба, «Салідарнасць»

30.08.2026, 16:48

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Как бы эти охотники и госинспекторы не начали стрелять друг в друга.

Глава Госинспекции охраны животного и растительного мира Юрий Тертель пережил непростой месяц.

11 августа одной из тем совещания с участием Александра Лукашенко и Совмина стало обсуждение целесообразности объединения Минприроды и Госинспекции охраны животного и растительного мира. Для Госинспекции, имеющей в названии приставку «при президенте», это означало бы утрату автономности.

По первым сообщениям с совещания складывалось впечатление, что правитель не против ликвидации независимого статуса ведомства.

— Мое впечатление: кроме браконьерства система Тертеля… брата Тертеля… ничем и не занимается, — отметил среди прочего Лукашенко, подтвердив информацию, о которой в госСМИ в отличие от независимых медиа много лет молчали: Юрий Тертель является младшим братом Ивана Тертеля, председателя КГБ.

Во время слов правителя глава Госинспекции вскочил со своего места, а затем, сев, долго пытался пристроить портфель за спиной, нервно вертя его руками. Видимо, Юрий Тертель пережил не самый приятный момент.

Однако позже стали известны другие подробности совещания.

— Знаю, что Госсекретариат Совета безопасности эту инициативу не поддержал, — заявил Лукашенко.

В конце концов его пресс-служба сообщила, что «решено не объединять» Минприроды и Госинспекцию охраны животного и растительного мира.

Окончательно Юрию Тертелю должно было полегчать 20 августа, когда его ведомство посетил госсекретарь Совета безопасности. Александр Вольфович заявил, что правитель принял решение «о сохранении особого независимого статуса Госинспекции, которая подчиняется непосредственно главе государства и наделена широкими полномочиями».

Перед Юрием Тертелем поставили задачу бороться не только с браконьерством, «но и с теми, кто привык гадить» в лесу.

Таким образом, Госинспекция сохранила свой прежний статус, а Юрий Тертель — свою должность, которую он занимает уже 8 лет — большой срок по меркам лукашенковской вертикали.

Что вряд ли порадует другого бывшего силовика — Игоря Шуневича, председателя «Беларуского общества охотников и рыболовов». Расслабиться он не сможет.

Шуневич активно добивается расширения прав охотников, а для ведомства Юрия Тертеля они являются потенциальными преступниками. Госинспекторы могут проверять документы, осматривать транспорт и орудия охоты, составлять протоколы об административных правонарушениях и т. д.

Пару лет назад начальник Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира Иван Павлюкович рассказывал:

«Наиболее характерное из нарушений — охота без уплаты госпошлины. А есть такие, как, например, произошедший недавно в Березовском районе случай, когда охотники со всеми необходимыми разрешительными документами, но с заряженным и расчехленным оружием зашли на территорию населенного пункта. Это грубейшее нарушение, сопряженное с рисками для жителей.

Задерживали инспекторы в прошлом году и браконьеров, добывших животных с незарегистрированным оружием, не имеющих государственного разрешения на право ведения охоты, без разрешения на хранение оружия. По всем этим материалам были возбуждены уголовные дела, и уже по ряду их вынесены приговоры».

Почему Лукашенко не стал «обижать» Юрия Тертеля? Ответ, видимо, стоит искать в прошлом.

В 2009-2018 годах Юрий Тертель возглавлял «пограничный спецназ» — ОСАМ (Отдельную службу активных мероприятий). В этом спецподразделении некогда проходили службу сыновья правителя Виктор и Дмитрий.

В 2022-м Лукашенко потребовал, чтобы в случае чего сотрудники Госинспекции охраны животного и растительного мира «встали под ружье» (штатная численность ведомства не раскрывается).

Юрий Тертель тогда заявил:

«Мы подразделение, которое вооружено. На сегодняшний день каждый наш сотрудник вооружен и пистолетом, и автоматом, что было сделано по поручению президента. Мы внесли особые изменения в программу подготовки наших работников. Соответственно в указах, которые принимал президент в 2019-2020 годах, закрепили законодательно применение оружия, физической силы и специальных средств».

Интерес Лукашенко понятен: после массовых протестов внутри страны и с учетом большой войны в соседней, он хотел бы иметь на своей стороне как можно больше вооруженных людей.

Но как бы эти охотники и госинспекторы не начали стрелять друг в друга...

Марк Дзюба, «Салідарнасць»

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