ISW: Путин установил российским войскам новый нереалистичный дедлайн по Донбассу 5 30.08.2026, 10:09

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Это уже 16-я попытка.

Российский диктатор Владимир Путин продолжает устанавливать нереалистичные и постоянно сдвигающиеся сроки для захвата оккупантами всей Донецкой и Луганской областей. Об этом пишет Институт изучения войны (ISW) в сводке за 29 августа.

Замглавы Офиса президента Украины Павел Палиса 29 августа сообщил, что что политическое руководство страны-агрессора приказало российским войскам дойти до административных границ Донецкой и Луганской областей к 31 декабря 2026 года. При этом военное руководство РФ считает такой дедлайн нереалистичным и просит продлить срок выполнения задачи до 31 марта.

«Мое субъективное мнение: даже к 31 марта это нереалистичная картина», — отметил Палиса.

Как отмечает ISW, с 2022 года Путин уже 15 раз устанавливал российским войскам дедлайн для захвата всего Донбасса, и ни один из них не был выполнен. Аналитики ISW продолжают оценивать, что сроки достижения Кремлем своих военных целей остаются нереалистичными, и оккупанты вряд ли смогут захватить весь Донбасс к концу 2026 года, если вообще смогут.

ISW также отмечает, что российские войска все больше полагаются на иностранных новобранцев, накапливая личный состав и ресурсы для интенсификации наступления на Лиманском напавлении. Представитель украинской бригады на Славянском направлении 29 августа рассказал, что доля иностранных новобранцев (в основном из Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии) на этом направлении в последнее время увеличилась и достигла примерно 30% личного состава ВС РФ.

29 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия в очередной раз перенесла установленный для своих военных срок захвата Донбасса — теперь до 31 декабря 2026 года. По словам президента, с начала полномасштабной войны Кремль уже около 15 раз менял подобные дедлайны, и если РФ не прекратит боевые действия, этот срок снова придется переносить.

26 августа Зеленский заявил, что позиции Сил обороны в Донецкой области усилят две обновленные группировки, которыми будут командовать Герои Украины Денис Прокопенко и Андрей Билецкий.

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