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Удар ниже пояса

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  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 30.08.2026, 10:02
  • 14,772
Удар ниже пояса
Никол Пашинян
Фото: Getty Images

Подобное заявление в России – за гранью вообразимого.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал арест запутинского экс-президента Армении Роберта Кочаряна по обвинению в коррупции:

«Вы десять лет были у власти. Я тоже уже больше восьми лет премьер-министр. Почему я не миллионер, а вы все миллионеры?»

Знаете, Никол, хорошо, что вы в Армении такое говорите и что вы гражданин этой страны, а вот если бы такое посмел заявить российский гражданин про российское несменяемое руководство, то сразу же получил бы какой-нибудь статус «иноагента», обвинение в «дискредитации государственной власти», а то и что-нибудь похуже. Подобное заявление в России – «удар ниже пояса», за него снимают «с ринга».

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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