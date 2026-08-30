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Спецпосланник президента США Коул планирует приехать в Беларусь и освободить еще больше политзаключенных

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  • 30.08.2026, 10:39
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Спецпосланник президента США Коул планирует приехать в Беларусь и освободить еще больше политзаключенных
Джон Коул
Фото: Reuters

Названа приблизительная дата.

Спецпосланник президента США Джон Коул планирует приехать в Беларусь в середине сентября, чтобы добиться освобождения «еще большего числа политзаключенных». Об этом он заявил в комментарии «Голосу Америки».

«Прежде всего, хочу подчеркнуть, что работа в этом направлении [освобождении политзаключенных] продолжается и сейчас. Более того, через пару недель я снова собираюсь поехать в Беларусь, и надеюсь добиться освобождения еще большего числа политзаключенных. Думаю, что мне это удастся. <…> Я надеюсь, что это будет в середине сентября», — заявил Коул.

Он напомнил, что США уже добились освобождения пятисот узников, затем еще около двухсот были освобождены (указами о помиловании, подписанными Александром Лукашенко, — Прим. ред.).

«Так что реальная цифра составляет примерно 700−800 человек. Надеюсь вскоре довести ее до тысячи. <…> Насколько мне известно, почти все самые известные заключенные были освобождены. Мне также удалось договориться об освобождении многих участников событий 2020 года, которые смогли остаться в Беларуси и вернуться домой. Для меня это было очень важно. Люди вернулись домой, к своим семьям. Это реальный результат, и этот вопрос по-прежнему остается частью наших переговоров», — заявил Коул.

По словам спецпосланника президента США, он в том числе не раз обсуждал с Лукашенко нормализацию отношений. И, по его мнению, за последний год Вашингтон и Минск сделали важные шаги к улучшению отношений, и двигаются в правильном направлении.

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