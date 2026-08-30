Доллар в Беларуси взял новую высоту 3 30.08.2026, 11:06

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Появился прогноз по курсам валют в первый месяц осени.

Лето почти все. Еще пара дней, и можно официально доставать куртки, вспоминать, где лежит зонт, и привыкать к мысли, что темнеть теперь будет слишком рано. А мы по традиции заканчиваем месяц прогнозом на следующий. Август принес немало изменений, поэтому вместе с экспертом Александром Козловым «Онлайнер» разбирался, что теперь будет с валютами, золотом и нефтью в сентябре.

Доллар

Доллар таки смог перевалить за три рубля. Почти все лето он ходил вокруг этой отметки, периодически заставляя поверить, что времена «трешки» еще можно немного оттянуть, но к концу августа психологический рубеж все-таки остался позади. Надолго ли американская валюта задержится сверху и куда курс может отправиться в сентябре?

— Доллар у нас подрос вслед за российским рублем, который начал слабеть. У Беларуси есть привязка к мультивалютной корзине, где российский рубль занимает долю в 60%, так что мы следуем за этим движением. При этом я бы не сказал, что в самой белорусской экономике сейчас есть какие-то серьезные объективные причины для ослабления рубля. Но мы очень сильно завязаны на российскую экономику, в том числе через экспорт. Когда у тебя фактически один глобальный потребитель, это само по себе создает дополнительные риски. И если российский рубль продолжает слабеть, это отражается и на нас.

Что касается сентября, психологический уровень в 3 рубля за доллар мы уже прошли. Я думаю, в ближайший месяц курс будет находиться примерно в диапазоне 3—3,07 рубля за доллар.

Российский рубль

Российский рубль все лето держался на удивление бодро, хотя разговоры о скором его ослаблении звучали регулярно. К концу августа валюта все-таки дала слабину, но, может быть, она еще отыграется в сентябре?

— Российский рубль, как я говорил ранее, был переукреплен, и у меня были ожидания, что он должен немного ослабнуть. Это важно и для самой российской экономики, потому что слишком крепкий рубль создает проблемы (в частности, для экспортеров). Та же нефть продается за валюту, а налоги и другие расходы внутри страны нужно оплачивать в российских рублях. При более слабом рубле экспортерам проще получать необходимый объем выручки в национальной валюте.

При этом я бы не говорил, что сейчас произошло какое-то резкое ухудшение российской экономики, которое и обвалило рубль. Скорее, нынешнее ослабление было ожидаемым. Ситуация вокруг России и Украины экономику сильнее не делает, есть проблемы с экспортом, но в большей степени мы видим отход от прежней политики удержания крепкого рубля.

Есть еще интересный момент: ключевая ставка в России остается достаточно высокой, но рубль при этом слабеет. Обычно при высокой ставке национальная валюта должна чувствовать себя крепче. Это показывает, что прежние меры Центробанка по поддержанию курса уже не дают такого эффекта, как раньше.

При этом рубль еще может временно укрепиться и отыграть порядка 3—5%, но в целом я ожидаю дальнейшего постепенного его ослабления. В сентябре, думаю, доллар будет находиться примерно в диапазоне 82—93 российских рублей. Красной линией, к которой все идет в долгосрочной перспективе, я бы назвал отметку в 100 российских рублей за доллар.

Евро

В августе европейская валюта немного укрепилась к американской и временами добиралась до $1,17. Правда, большого камбэка не получилось — к концу месяца евро снова немного отступил.

— Евро в августе немного укрепился к доллару. В течение месяца курс поднимался примерно с 1,155 до 1,165 доллара за евро, временами доходил до 1,17, но затем немного откатился.

Я не думаю, что это движение продолжится и евро начнет заметно укрепляться дальше. Каких-то серьезных предпосылок для этого сейчас нет. Поэтому в сентябре, на мой взгляд, пара «евро — доллар» будет находиться примерно в нынешнем диапазоне — 1,15—1,16 доллара за евро.

Золото

Если кому август и удался, так это золоту. Всего за месяц тройская унция прибавила примерно $600 и добралась до $4600. Желтый металл с каждым днем чувствует себя увереннее, и если градус напряженности в мире не пойдет вниз, нынешняя вершина вполне может оказаться не последней.

— Золото — это резервный актив, и нынешний рост его стоимости, на мой взгляд, объясняется в первую очередь не экономическими, а психологическими причинами. Когда растет неопределенность и усиливаются опасения по поводу новых конфликтов, крупные игроки начинают искать более надежные активы. Золото в такой ситуации становится одним из основных вариантов.

Сейчас на рынок влияет отсутствие определенности вокруг Ирана и других геополитических конфликтов. Кроме того, золото продолжают покупать крупные игроки, в том числе Китай и большие фонды. Все разговоры о возможном новом витке военной эскалации между НАТО и Россией тоже подогревают спрос. Чем больше подобных опасений, тем больше участников рынка хотят уйти из национальных валют в защитные активы.

Поэтому дальнейшее движение золота будет очень сильно зависеть от геополитики. Если конфронтация, будь то Иран или Украина, продолжит усиливаться, золото может дойти до $5000. Если градус напряженности снизится и появятся новые договоренности, цена, думаю, может вернуться примерно в район $4200. Золото сейчас во многом движется именно на ожиданиях и настроениях рынка.

Нефть

Нефть в последние недели словно нашла комфортную для себя отметку — около $90 за баррель. Ни серьезного падения, ни нового рывка пока не происходит. Разбираемся, куда цена может двинуться в сентябре.

— Нефть сейчас тоже растет во многом на геополитических рисках. Пока сохраняется конфронтация вокруг Ирана и появляются разговоры о возможном новом витке эскалации с участием России, предпосылок для заметного снижения цены я не вижу. Рынок сразу закладывает риск того, что часть нефти может не попасть на мировой рынок, а это подталкивает цены вверх.

При этом высокие цены на нефть сегодня выгодны США. Америка стала одним из крупнейших экспортеров, тогда как у других крупных поставщиков возникают ограничения. У России есть проблемы с экспортом, а ситуация вокруг Ирана создает риски для поставок с Ближнего Востока. Быстро заместить выпадающие объемы невозможно.

Поэтому в сентябре я скорее ожидаю сохранения высоких цен на нефть или дальнейшего роста, если геополитическая напряженность продолжит усиливаться.

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