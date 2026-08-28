Россия входит в пике 7 Юрий Федоренко

28.08.2026, 21:04

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Реальное состояние российской экономики — это сплошная катастрофа.

Государственное статистическое ведомство не смогло «замаскировать» тот факт, что самые мощные российские энергетические гиганты не в состоянии восстановить оборудование нефтеперерабатывающих предприятий, выведенное из строя Силами обороны Украины. По официальным данным Росстата, в годовом исчислении спад нефтепереработки по состоянию на июль составляет примерно 20%. Но здесь стоит подчеркнуть: это согласованная с Кремлем, то есть сильно приукрашенная информация.

Реальное состояние российской экономики – это сплошная топливная (и не только топливная) катастрофа без надежды на существенное улучшение ситуации. Международная аналитическая компания Kpler, которая собирает разведывательную информацию о глобальных рынках сырьевых товаров, констатирует: переработка нефти на российских заводах упала до 21-летнего минимума. Это июльские показатели, но с тех пор Силы обороны несколько скорректировали цифры. Поэтому в августе, по прогнозам экспертов Kpler, переработка будет еще меньше – где-то около 4 млн баррелей в сутки. Общий вывод: российская нефтепереработка, а вместе с ней и все промышленное производство агрессора, медленно скатываются в пропасть 90-х.

До недавнего времени считалось, что Россия все-таки способна покрыть дефицит бензина за счёт импорта из Индии и Казахстана. Но фактически масштабного импорта не происходит. Поступают относительно небольшие партии топлива с одного индийского завода, принадлежащего российским владельцам, но на топливном рынке эти поставки не играют никакой роли. Что же касается Казахстана, то здесь ситуация еще более интересна.

Крупнейшие НПЗ Казахстана отказались поставлять бензин в Россию из-за санкций. И это при том, что Казахстан является официальным «другом и союзником» Москвы! По информации агентства Reuters, владельцы крупных казахстанских НПЗ не желают поставлять бензин в Россию из-за сложностей с оплатой через российские банки и риска попасть под санкции Запада...

Единственная компания в Казахстане, согласившаяся поставлять бензин в РФ, – небольшой НПЗ «Конденсат» мощностью 850 тыс. тонн в год. В июле завод отправил в Россию 9 тыс. тонн бензина. Для понимания: суточная потребность РФ в моторном топливе составляет ориентировочно 110 тыс. тонн в день, то есть годовые объемы «Конденсата» равны примерно четырём дням потребностей болотной экономики.

Сухой итог: государство-агрессор пока не нашло решения топливной проблемы. Как мы видим, дальнобойные санкции Сил обороны Украины в сочетании с западными санкциями дают превосходный синергетический эффект. И первые, и вторые необходимо усиливать – и мы вместе с нашими международными партнерами их усилим. Мы надеемся, что в ближайшее время, уже в сентябре, Конгресс США окончательно примет закон, разработанный год назад другом Украины сенатором Линдси Грэмом, который называют законом о «адских санкциях».

Мы совершили почти невозможное: превратили страну-бензоколонку в страну-автостоянку. Некоторое время военно-экономическая машина врага способна двигаться по инерции, на «сухом баке», но рано или поздно она обречена остановиться. Наша цель ещё более амбициозна: сделать так, чтобы недоимперия пала – и она обязательно падёт. Каждое наше усилие, каждый наш дрон приближают этот момент – приближают Победу. Работаем дальше. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

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