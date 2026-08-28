Турчин проговорился о визите Лукашенко в Москву 2 28.08.2026, 20:27

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Диктатору будет непросто.

Правительства Беларуси и России находят взаимовыгодные решения, но сложностей хватает, заявил госпрессе премьер-министр Александр Турчин:

«Что все хорошо и все замечательно, наверное, так не скажешь, да и так не должно быть, потому что у каждой стороны есть свои интересы. Но мы находим взаимовыгодные решения, которые нам позволяют наращивать объем взаимного товарооборота, реализовывать совместные проекты. Это ежедневная работа, которая сегодня движется, идет, и идет неплохо».

Прозвучало, мягко говоря, неубедительно. Более того, скорее как намек на непростой характер предстоящих переговоров в Москве между двумя правителями.

И в пользу этого говорят несколько характерных моментов, пишет «Салiдарнасць».

Лукашенко отправился в Москву вечером 27 августа. Тогда и было опубликовано последнее сообщение приближенного к нему телеграм-канала. Это видео выхода правителя из самолета и отъезда его кортежа из аэропорта.

При этом, как сообщил пресс-секретарь Кремля, переговоры с Путиным состоятся в субботу, 29 августа. Иными словами, Лукашенко придется дважды переночевать в Москве, ожидая встречи с кремлевским правителем.

Помариновать гостя перед встречей — излюбленная тактика Путина в моменты обострений в отношениях. В свое время Лукашенко приходилось по несколько дней, а то и неделю ждать встречи, как это было не раз в Сочи.

Кроме того, есть устоявшаяся практика личных встреч в моменты, когда на уровне правительств переговоры упираются в непреодолимый барьер. Не исключено, что именно это скрывается в словах Турчина о том, что «сложностей хватает».

В Москве стороны планируют обсудить в том числе и вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также реализации кооперационных проектов.

По поводу одного из них на днях Лукашенко жаловался на встрече с замглавы российского правительства Денисом Мантуровым. Речь шла о проекте российско-белорусского самолета «Освей». Есть вероятность, что не взлетел не только он, и теперь нарисовалась новая необходимость обсудить проблемы на уровне повыше.

Нельзя исключать и того, что вопросы экономики на переговорах будут не главными в повестке. Версия с привкусом конспирологии, но ее тоже стоит рассмотреть.

«Экспертам, которые считают, что основной темой визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву был Иран, а не опасения по поводу эскалации в Европе, придется задуматься: в основных сценариях эскалации фигурирует Беларусь, а вслед за окутанным тайной визитом Рэтклиффа в Москву на встречу с Путиным отправляется Лукашенко», — заявил политолог Александр Фридман.

Директор ЦРУ наведался в Москву 25 августа, если верить сливам в мировой прессе. В тот же день Лукашенко засобирался в Россию к Путину.

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