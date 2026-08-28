Алексей Венедиктов: Лавров уйдет в отставку

Алексей Венедиктов: Лавров уйдет в отставку14
- 28.08.2026, 19:58
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В последнее время глава МИД РФ говорит «необязательные слова».
Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров хотел уйти в отставку. Об этом в эфире проекта «Живой гвоздь» сообщил российский журналист, бывший главный редактор российской радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Видео было опубликовано 28 августа в YouTube.
Венедиктов упомянул о Лаврове в контексте возможных перемен в РФ после выборов в Госдуму этой осенью. Он отметил, что не верит в то, что после этих выборов будет сменено правительство, тем более что, согласно конституции страны-агрессора, правительство складывает свои полномочия не перед вновь избранной Госдумой, а перед вновь избранным президентом.
«Но если говорить о замене ключевых фигур таких, то я бы скорее сказал, что Лавров уйдет в отставку и присматривался бы к заместителю министра Галузину Михаилу на это место», – сказал Венедиктов.
Он добавил, что, по его мнению, Лавров в последнее время говорит "необязательные слова".
«Он [Лавров] говорит как пресс-секретарь МИД, а не как МИД. В общем, большой разницы между ним и [пресс-секретарем российского МИД Марией] Захаровой я теперь не вижу в публичном поле», – подчеркнул журналист.
На вопрос, почему так вышло и что случилось, он указал, что тот, наверное, устал.
На уточнение о том, что ранее ходили слухи о желании Лаврова уйти в отставку, Венедиктов ответил утвердительно.
«Хотел. Но его не отпустили», – сообщил он.