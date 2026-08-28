Студенты выстроились в гигантскую очередь в Минске 4 28.08.2026, 16:20

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Видеофакт.

Будущие студенты, которым повезло получить общежитие в Минске, делятся своими впечатлениями.

«Вчера заселялись в общагу в Минске на Курчатова, 6, — пишет inna_dzhura_13. – Семь с половиной часов ушло. Это ад какой-то.

В общагу родителей не пустили. Ничего посмотреть нельзя было.

Такой вопрос: во всех общежитиях на кухне нет обеденных столов и шкафчиков для посуды? Потому что их нет и в комнате. Как студенты хранят посуду? Все кушают в комнате? За письменным столом?»

Пользователи соцсети, знакомые с бытом студенческих общежитий, рассказали об их особенностях. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии под постом:

— Посуду хранят в комнате, едят там же.

— Просто в общих шкафах хранят. Или на подоконнике.

— А родителям зачем смотреть? Дейте детям возможность начать быть взрослыми. Все устроится.

— С первого дня сложно стать сразу взрослым.

— Все будет хорошо, не переживайте так сильно. Студенты, как тараканы, в любых условиях живут.

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