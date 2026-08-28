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Белорусы выкладывают фото редкого затмения Луны в соцсетях

  • 28.08.2026, 15:35
  • 2,480
Белорусы выкладывают фото редкого затмения Луны в соцсетях

Уникальные кадры.

Частичное затмение Луны, которое произошло сегодня ночью, совпало с полнолунием. Телеграм-канал «Баста» публикует фото природного явления, сделанные читателями, а также белорусами, которые выкладывали снимки в соцсетях.

Сегодняшнее затмение было особенно необычным: это было глубокое частичное затмение, при котором примерно 96,3% диска Луны оказалось в земной тени. Максимум произошёл в 04:13 UTC.

В Беларуси ситуация была немного другой: максимальную фазу увидеть не удалось, поскольку к этому моменту Луна уже зашла за горизонт. Но утром было видно само частичное затмение.

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