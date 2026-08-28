Свихнутые мозги империи 1 Александр Адельфинский

28.08.2026, 14:58

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Фото: getty images

Путин и подельники – самая верхушка айсберга.

В этой локальной и притом глобально показательной истории слово «стоп» можно было сказать не единожды, но имперское мышление имеет свойство проявляться в фатальном поведении всех участников, вне зависимости от уровня и личности.

Итак, в 2024 году на преступной войне против Украины погиб сочинец 22 лет. Он выпустился досрочно из военного училища, потому что офицеров на фронте не хватает, и был направлен убивать – командиром.

Сейчас мэр Сочи Андрей Прошунин вручил родителям погибшего орден. В числе положенных чиновнику слов, он ляпнул и, казалось бы, неожиданное – «поздравляю». Позже оно было вырезано из видео о вручении.

На самом деле ничего неожиданного нет. Чиновник говорил автоматически, поскольку при вручении наград он привык поздравлять. Иной мэр, с другими реакциями и иным восприятием реальности, просто не стал бы городским главой, согласно имперскому отрицательному отбору, а сей отбор «воспитывает» именно так.

Наивысшим примером для мэра явился, конечно, главный преступник – Путин, – который, помнится, на встрече с такими же родителями говорил, что лучше погибнуть на войне, чем от водки. Империя ведет себя показательно асоциально и гордится этим. Она сама себя постоянно затачивает быть именно этой империей – своего рода «самовоспитание» через века.

В тянувшейся цепочке событий любой из участников мог, на сугубо индивидуальном уровне, вовремя остановиться и не доводить явления до предела и беспредела. Но у рашистско-российской империи исторически нарушена общая адекватность, а такое отражается на каждом, поскольку «традиции».

Курсант училища в момент отправки на фронт, хоть уже и был подневолен в силу выбранного пути, но «стоп» не сказал. Вторжение уже шло полным ходом, однако курсанты оставались, направлялись командирами злодейства, потому что «долг» – перед путинским «рейхом», но имперское «народное» мышление – свихнутое. Оно себя так «воспитывает».

Родители погибшего... Здесь – общая беда «простых россиян»: «Родина» требует ее «защищать», вторгаясь куда угодно, а «скрепы» империи скрипят, что «офицер – это настоящий мужчина». Не секрет, что и сегодня масса родителей гордится тем, что их сыновья все равно поступают в военные училища. То, что сыновья пойдут прямо в военные преступники, пусть и по «недомыслию», не осознается родителями. «Стоп» здесь не звучит – тоже «воспитание».

Мэр Сочи и мэры в принципе... Здесь уже говорилось, что можно было много раз произнести себе «стоп» и выйти из преступного поведения, да и просто не идти в преступную власть изначально. Но выгода, имперских масштабов воровство, соучастие в любом властном негодяйстве и целый набор российско-рашистских поведенческих проблем в империи – это беда известная. Это – чиновничий уровень « воспитания».

Что показательно еще? Тупость. Интернет помнит все, стереть полностью нельзя ничего. Однако естественная реакция была – вынуть градоначальническое «поздравляю» из репортажа, лишь бы не расстраивало кого повыше: а вдруг начальник повыше погрозит пальцем, мол, не заговаривайся…

Не погрозит. Сверху донизу, у всех участников событий была возможность вовремя не пустить в училище, не поступать, вовремя покинуть училище, хоть это и стало очень трудно, «косануть» по медкомиссии из армии, не становиться «командиром», не говорить слово «поздравляю», и прочая, прочая, прочая. Но так их всех «воспитывали», а заодно они – друг друга... На дороге в ад…

Свихнутые мозги империи – риск для планеты. Мир стоит на пороге еще худшей эскалации. Путин и подельники – самая верхушка айсберга. Ниже по всей «пирамиде» – многовековые традиции агрессивного рабства, откуда империя черпает ресурсы. Пока жива эта империя со всем имперским мышлением и «воспитанием на скрепах», быть беде!

Александр Адельфинский, kasparovru.com

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