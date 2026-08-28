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Страны Балтии создадут совместную группу по защите от дронов

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  • 28.08.2026, 14:40
Страны Балтии создадут совместную группу по защите от дронов

Гибридные угрозы требуют лучшей координации.

Страны Балтийского моря планируют создать совместную рабочую группу для противодействия дронам и гибридным атакам. Об этом заявил министр внутренних дел Германии Александр Добриндт, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Новая структура должна обеспечить более быстрый обмен информацией между государствами и их ведомствами. Вопрос обсудят на встрече представителей стран во Фленсбурге.

Инициатива появилась на фоне растущей обеспокоенности безопасностью критической инфраструктуры в Балтийском море. В регионе участились инциденты, связанные с возможными попытками повреждения подводных кабелей и газовой инфраструктуры.

Балтийское море имеет особое стратегическое значение, его побережье разделяют восемь стран НАТО и Россия. После начала полномасштабной войны России против Украины европейские государства значительно усилили внимание к возможным диверсиям и другим гибридным угрозам.

«Гибридные угрозы усиливаются и могут перейти на новый уровень в ближайшие месяцы», — заявил Добриндт.

Особую тревогу в Германии вызвал недавний инцидент в аэропорту Лейпцига, где обнаружили дрон со взрывчаткой. Аэропорт имеет важное значение для военной логистики.

При этом немецкие власти пока официально не связывают произошедшее с иностранным государством. Некоторые немецкие депутаты подозревают российский след, однако Москва отвергла обвинения и назвала инцидент «сфабрикованной провокацией».

Новая группа должна помочь странам быстрее выявлять подобные угрозы и координировать действия в случае атак. Инициатива может стать еще одним шагом европейских государств к усилению защиты критической инфраструктуры на фоне растущей активности беспилотников.

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