Страны Балтии создадут совместную группу по защите от дронов

Страны Балтии создадут совместную группу по защите от дронов1
- 28.08.2026, 14:40
Гибридные угрозы требуют лучшей координации.
Страны Балтийского моря планируют создать совместную рабочую группу для противодействия дронам и гибридным атакам. Об этом заявил министр внутренних дел Германии Александр Добриндт, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).
Новая структура должна обеспечить более быстрый обмен информацией между государствами и их ведомствами. Вопрос обсудят на встрече представителей стран во Фленсбурге.
Инициатива появилась на фоне растущей обеспокоенности безопасностью критической инфраструктуры в Балтийском море. В регионе участились инциденты, связанные с возможными попытками повреждения подводных кабелей и газовой инфраструктуры.
Балтийское море имеет особое стратегическое значение, его побережье разделяют восемь стран НАТО и Россия. После начала полномасштабной войны России против Украины европейские государства значительно усилили внимание к возможным диверсиям и другим гибридным угрозам.
«Гибридные угрозы усиливаются и могут перейти на новый уровень в ближайшие месяцы», — заявил Добриндт.
Особую тревогу в Германии вызвал недавний инцидент в аэропорту Лейпцига, где обнаружили дрон со взрывчаткой. Аэропорт имеет важное значение для военной логистики.
При этом немецкие власти пока официально не связывают произошедшее с иностранным государством. Некоторые немецкие депутаты подозревают российский след, однако Москва отвергла обвинения и назвала инцидент «сфабрикованной провокацией».
Новая группа должна помочь странам быстрее выявлять подобные угрозы и координировать действия в случае атак. Инициатива может стать еще одним шагом европейских государств к усилению защиты критической инфраструктуры на фоне растущей активности беспилотников.