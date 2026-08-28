В России 12-летняя девочка родила ребенка 13 28.08.2026, 15:13

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Иллюстративное фото

Идет расследование.

В российском Ростове 12-летняя девочка родила ребенка. Об этом сообщает 161.RU со ссылкой на городской перинатальный центр.

Роды прошли в августе.

«Информация о данной пациентке была передана в правоохранительные органы, расследование проводится в Запорожской области», — отметил главный врач перинатального центра Максим Уманский.

По его словам, органы опеки передадут новорожденного в кровную семью и воспитываться он будет там. О каких именно родственниках идет речь, не уточняется.

Неизвестно также, кто отец ребенка, как забеременела девочка и в каком она состоянии после родов.

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