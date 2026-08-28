В России 12-летняя девочка родила ребенка

В России 12-летняя девочка родила ребенка13
- 28.08.2026, 15:13
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Идет расследование.
В российском Ростове 12-летняя девочка родила ребенка. Об этом сообщает 161.RU со ссылкой на городской перинатальный центр.
Роды прошли в августе.
«Информация о данной пациентке была передана в правоохранительные органы, расследование проводится в Запорожской области», — отметил главный врач перинатального центра Максим Уманский.
По его словам, органы опеки передадут новорожденного в кровную семью и воспитываться он будет там. О каких именно родственниках идет речь, не уточняется.
Неизвестно также, кто отец ребенка, как забеременела девочка и в каком она состоянии после родов.