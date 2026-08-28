В Иерусалиме обнаружена библейски точная гробница Христа 10 28.08.2026, 14:43

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Она находится под Храмом Гроба Господня.

Итальянские археологи из Римского университета Ла Сапиенца обнаружили под Храмом Гроба Господня в Иерусалиме древний комплекс, точно соответствующий библейскому описанию места захоронения Иисуса Христа. Результаты исследования, опубликованные в Daily Mail со ссылкой на научный журнал Liber Annuus, подтверждают тексты Евангелия о высеченной в скале гробницы на месте распятия.

Раскопки, начавшиеся во время реставрации пола храма, открыли под зданием заброшенный карьер, сельскохозяйственные угодья, древний сад и высеченные в камне могилы. По словам руководителя экспедиции Франчески Романы Стасоллы, Евангелие от Иоанна описывает место казни как участок с садом и новой усыпальницей, где ранее никого не хоронили. Найденная гробница, вырубленная прямо в скале, полностью совпадает с описаниями из других священных текстов. Кроме того, ученые обнаружили остатки оливковых деревьев и виноградных лоз, произраставших здесь в I веке нашей эры — вероятных ровесников казни Христа.

«Евангелие упоминает зеленую зону между Голгофой и гробницей, и мы обнаружили именно эти обрабатываемые поля», — рассказала Франческа Романа Стасолла.

Храм Гроба Господня, возведенный в IV веке, ежегодно привлекает около четырех миллионов паломников со всего мира, считаясь главным местом распятия, погребения и воскресения Христа. Исторические хроники гласят, что во II веке римский император Адриан возвел на этом участке языческое святилище, намеренно засыпав священную пещеру. Спустя 200 лет люди императора Константина разрушили римскую постройку, расчистили вход и переработали усыпальницу в отдельную христианскую святыню.

Для миллионов православных верующих этот храм остается важнейшим религиозным центром, а новые археологические данные дают физические подтверждения церковным преданиям. И хотя научно доказать, что именно в этой пещере лежал Иисус, пока невозможно, само существование непрерывной традиции поклонения месту на протяжении двух тысячелетий доказывает его историческую ценность.

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