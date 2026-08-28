Доля убыточных организаций выросла во всех регионах Беларуси 28.08.2026, 14:12

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Столица остается лидером.

Почти четверть (24,1%) отслеживаемых организаций Минска по итогам первого полугодия 2026 года являются убыточными. Год назад их доля составляла 20,8%. Такие данные приводит Белстат в бюллетене о социально-экономическом развитии регионов.

Столица остается лидером страны по доле убыточных организаций, а сам показатель вырос во всех сферах.

В Минской области он поднялся с 14,9% до 20,2%, в Гомельской - с 12,4% до 18,8% (самый резкий рост среди регионов), в Гродненской - с 14,1% до 18,6%.

В Могилевской области убыточными были 17,8% отслеживаемых организаций против 12,7% год назад, в Брестской - 16,6% против 12,1%, в Витебской - 15,3% против 10,4%.

Но Минск все равно получил больше 4 млрд чистых рублей прибыли,отмечается в документе.

Высокая доля убыточных организаций не означает, что в совокупности финансовый результат столицы отрицательный. Напротив, предприятия Минска завершили первое полугодие с чистой прибылью около 4,22 млрд рублей. Годом ранее показатель был чуть выше - около 4,32 млрд. рублей.

В Белстате подчеркнули, что данные бюллетеня предварительные и могут быть позже уточнены.

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