Лавров «по-пацански» объяснил, почему Путина постоянно «обманывают» 19 28.08.2026, 13:48

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Сергей Лавров

Глава МИД РФ в доказательство начал сыпать пословицами.

Глава МИД России Сергей Лавров попытался объяснить, почему российское руководство якобы продолжает верить обещаниям других стран, несмотря на неоднократные разочарования. Он сослался на мнимое «благородство» и привычку россиян действовать «по-пацански», пишет Dialog.UA.

По словам Лаврова, российский народ якобы отличается большим терпением и склонностью верить в то, что даже человек, который ведет себя нечестно, в конечном итоге выполнит свои обещания.

«Мы привыкли делать дела по-благородному, можно сказать по-пацански. Это, по сути, одно и то же», – заявил российский министр.

Дипломат пошел дальше и привел несколько русских пословиц, среди которых: Господь терпел и нам велел; семь раз отмерь, один раз отрежь и обещанного три года ждут.

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