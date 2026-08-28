Пограничная служба Латвии: Беларусь точно знала о тоннелях для мигрантов на границе 5 28.08.2026, 13:26

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Более того, белорусские пограничники содействовали их постройке.

Два подземных тоннеля на латвийско-белорусской границе, через которые нелегальные мигранты проникали из Беларуси в Латвию, были выкопаны с ведома белорусских служб. Кроме того, вероятно, что белорусская сторона следила за приближением латвийских пограничников.

Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Гунтис Пуятс в интервью «Латвийскому радио». По его мнению, обнаруженный в конце августа тоннель был настолько большим, что не заметить его беларусские пограничники просто не могли.

Начало тоннеля, обнаруженного в конце августа, находится на глубине более 10 метров на противоположной, белорусской, стороне.

«Я уверен, что были наблюдатели [с белорусской стороны], которые докладывали, и работы были остановлены в тот момент, когда приблизился пограничный патруль. (…) Совершенно очевидно, что построить такой тоннель без ведома белорусских пограничников невозможно. Высота и ширина второго тоннеля составляли 0,8 метра, длина – не менее 30 метров. Наружу вывезли 28 кубометров грунта, довольно объемные опоры, плюс уложили фанерную крышу», – комментирует глава пограничной службы Латвии.

Пуятс высказал предположение, что белорусские пограничники могли использовать тепловизионные камеры для отслеживания приближения латвийских пограничников.

«Строительство там носило довольно амбициозный характер, поэтому службы были четко проинформированы и обеспечены всем, чтобы земляные работы не заметили латвийские пограничники», – добавил он.

Пуятс упомянул, что всего в Литве обнаружили 12 таких тоннелей для мигрантов, а в Латвии – два, но в будущем их количество может увеличиться.

«Я бы сказал, что мы ждем следующего тоннеля. Есть сообщения о том, что они копают. Это только вопрос времени», – сказал Пуятс.

Но Пуятс заверил, что никому не удалось успешно пересечь латвийскую границу через два этих тоннеля: нелегалов обнаружили и задержали очень быстро.

«Думаю, в целом за этот год я могу сказать, что 95 процентов [нарушителей границы были задержаны]», – отметил он.

На данный момент в Латвии нашли два подземных тоннеля, через которые мигранты планировали незаконно попасть из Беларуси в Латвию: в волости Скрудалиена, Аугшдаугавский край, и в Краславе. Последний оказался значительно длиннее первого. При этом были задержаны 28 человек, проходивших через тоннель.

Операция «Вилкатис» началась в Латвии 11 августа для борьбы с нелегальной миграцией. Военно-воздушные силы Латвии увеличили количество личного состава и техники для поддержки пограничной службы, начали использование беспилотных летательных аппаратов, вертолетов и самолетов.

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