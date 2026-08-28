Россия уничтожила завод украинской водки «Хортица» 15 28.08.2026, 13:45

10,218

Предприятие не подлежит восстановлению.

Ликеро-водочный завод «Хортица», входящий в группу Global Spirits, пострадал в результате российской атаки и восстановлению не подлежит. Об этом NV сообщила пресс-служба группы.

По заводу «Хортица» пришлось четыре удара, сообщают там. Предприятие горело не менее трех часов. Оно не подлежит восстановлению, отмечают в пресс-службе Global Spirits.

«Часть продукции сгорела полностью, часть — оплавилась и подлежит утилизации», — добавляют там. Компания потеряла примерно 3–4 млн бутылок продукции с уплаченным акцизом.

«Враг атаковал Запорожье — удар нанесен по одному из предприятий», — сообщил в своем официальном Telegram-канале глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров. Повреждены производственные помещения, из-за чего возник пожар, отмечал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com