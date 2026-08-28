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Россия уничтожила завод украинской водки «Хортица»

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  • 28.08.2026, 13:45
  • 10,218
Россия уничтожила завод украинской водки «Хортица»

Предприятие не подлежит восстановлению.

Ликеро-водочный завод «Хортица», входящий в группу Global Spirits, пострадал в результате российской атаки и восстановлению не подлежит. Об этом NV сообщила пресс-служба группы.

По заводу «Хортица» пришлось четыре удара, сообщают там. Предприятие горело не менее трех часов. Оно не подлежит восстановлению, отмечают в пресс-службе Global Spirits.

«Часть продукции сгорела полностью, часть — оплавилась и подлежит утилизации», — добавляют там. Компания потеряла примерно 3–4 млн бутылок продукции с уплаченным акцизом.

«Враг атаковал Запорожье — удар нанесен по одному из предприятий», — сообщил в своем официальном Telegram-канале глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров. Повреждены производственные помещения, из-за чего возник пожар, отмечал он.

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