«Физику ведут учителя английского» 8 28.08.2026, 13:15

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Белорусы обсудили интересную ситуацию в школах.

Минчанка Анна рассказала в Threads, что в школе ее ребенка за несколько дней до начала учебного года нет учителя математики. В комментариях пользователи рассказали, что происходит с нехваткой учителей у их детей, пишет «Зеркало».

«Ну, что там говорил министр образования в РБ. Что репетиторы не нужны школьникам? Мы приплыли, что на 27 августа нет учителя математики для семиклассников», — рассказала Анна.

Она добавила, что в 5 классе ее ребенку преподавала математику студентка.

«По итогу сама толком не могла донести детям математику и давала неправильные решения, родители тогда в шоке были, сколько пришлось самим объяснять, как правильно решать», — написала Анна.

В комментариях пользователи отреагировали на это своими историями:

«У нас (тоже Минск) учителя физики нет уже три года. Физику ведут учителя английского. Вот и не нужны репетиторы».

«В 2015-м французский вела учитель истории после месячных курсов».

«Нет повода для паники. Найдут, заменят, пришлют студентов на отработку».

«Да уж, а что районам говорить, если в Минске нет».

«Ужас какой. И это Минск!!»

Напомним, в последние годы белорусские школы теряют учителей, а нагрузка на тех, кто остается, сильно растет. Так, в октябре 2025-го в стране не хватало более 500 учителей. При этом с 2017 года количество учеников на одного преподавателя выросло — если тогда на учителя приходилось в среднем девять школьников, в 2025-м их было уже 11.

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