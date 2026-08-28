«Физику ведут учителя английского»8
- 28.08.2026, 13:15
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Белорусы обсудили интересную ситуацию в школах.
Минчанка Анна рассказала в Threads, что в школе ее ребенка за несколько дней до начала учебного года нет учителя математики. В комментариях пользователи рассказали, что происходит с нехваткой учителей у их детей, пишет «Зеркало».
«Ну, что там говорил министр образования в РБ. Что репетиторы не нужны школьникам? Мы приплыли, что на 27 августа нет учителя математики для семиклассников», — рассказала Анна.
Она добавила, что в 5 классе ее ребенку преподавала математику студентка.
«По итогу сама толком не могла донести детям математику и давала неправильные решения, родители тогда в шоке были, сколько пришлось самим объяснять, как правильно решать», — написала Анна.
В комментариях пользователи отреагировали на это своими историями:
«У нас (тоже Минск) учителя физики нет уже три года. Физику ведут учителя английского. Вот и не нужны репетиторы».
«В 2015-м французский вела учитель истории после месячных курсов».
«Нет повода для паники. Найдут, заменят, пришлют студентов на отработку».
«Да уж, а что районам говорить, если в Минске нет».
«Ужас какой. И это Минск!!»
Напомним, в последние годы белорусские школы теряют учителей, а нагрузка на тех, кто остается, сильно растет. Так, в октябре 2025-го в стране не хватало более 500 учителей. При этом с 2017 года количество учеников на одного преподавателя выросло — если тогда на учителя приходилось в среднем девять школьников, в 2025-м их было уже 11.