«Всю душевность перечеркнули сухим счетом через участкового» 26 28.08.2026, 13:06

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Минчанка искала того, кто нашел и вернул ее кошелек, но дело приняло неожиданный оборот.

На прошлой неделе минчанка Яна потеряла кошелек. Неравнодушный человек его нашел и отнес в милицию. Вещь передали хозяйке, но данные мужчины не сообщили. Она стала искать его через соцсети, но он вдруг появился сам: через участкового попросил вознаграждение за доброе дело. Об этой истории Яна рассказала в Threads. Узнали, обязана ли девушка ему заплатить, пишет «Зеркало».

На днях Яна написала в Threads, что в Минске в районе улицы Жуковского потеряла кошелек, в котором лежала «крупная сумма». Произошло это в четверг, 20 августа. В тот же день она подала заявление в милицию.

— К счастью, мир держится на потрясающих и честных людях! Уже в субботу неравнодушный мужчина принес его и сдал в местный опорный пункт милиции, — рассказывала в своем посте девушка.

По словам девушки, на этой неделе сотрудники находку ей вернули. Однако контакты человека не дали. Объяснили это «правилами конфиденциальности».

— Я очень хочу найти вас, чтобы лично сказать спасибо! — отмечала в соцсетях авторка поста и просила репостнуть его жителей улиц Аэродромной, Жуковского, Воронянского. — Давайте поможем хорошему человеку услышать заслуженное спасибо!

Как оказалось, искать мужчину пришлось недолго. Он дал знать о себе сам. Через несколько часов после поста-поиска в Threads девушки появилась еще одна запись. Начиналась она со слов «Прикиньте, какой сюр?!»

— Просто шок… Посмотрите мои последние посты! — эмоционально отметила она. — Я тут по всему интернету ищу человека, [который] нашел мой кошелек на Жуковского, чтобы по-человечески сказать спасибо и отблагодарить. Радуюсь, что мир держится на добрых людях… И знаете что?! Он нашелся сам! Но не в комментариях. Он пошел прямиком к участковому и хочет потребовать с меня вознаграждение в процентах по закону!

В комментариях девушка отметила, что изначально и сама хотела отблагодарить этого человека. Оставила сотрудникам свой номер и даже перезванивала им с вопросом, связались ли они с ним. Но на тот момент до него еще не дозвонились.

— Думала встретиться, по-человечески спросить, что ему нужно. Купить приличный, хороший пакет с деликатесами, бутылку чего-нибудь вкусного и дорогого или ту же денежку дать — мне не жалко! — в своем аккаунте делилась планами она. — Обидно не из-за денег, а из-за того, что всю эту душевность перечеркнули сухим счетом через участкового. Это напрочь отбило все желание [кого-то благодарить]…

В комментариях Яна пишет, что теперь принципиально добровольно ничего платить мужчине не собирается.

— Это просто отвратительный поступок. Милиция меня ни к чему принудить не может, — уверена минчанка. — Так что, если ему так горит, пусть подает в суд, платит пошлину и пытается взыскать. Облегчать ему задачу я точно не собираюсь!

По словам Яны, больше всего в этой ситуации ее задело то, что, получается, нет никакого «бескорыстного добра».

— Просто холодный расчет. У меня просто нет слов, одни эмоции… — отметила она в посте. — Подскажите, пожалуйста, вот как так возможно?! С одной стороны — спасибо, что не забрал себе все. С другой — остался какой-то максимально странный и неприятный осадок.

Что говорит закон?

Как бы удивительно это ни звучало, но тот, кто нашел вещь и вернул ее владельцу, действительно может потребовать за нее вознаграждение. Это прописано в ст. 230 Гражданского кодекса. Сумма благодарности составляет до 20% от стоимости найденного. При необходимости к этим деньгам могут добавить и компенсацию расходов за хранение потерянного, уточняет Светлана Головнева, юристка правозащитного центра «Вясна». В то же время если находка представляет ценность только для ее хозяина, то награда назначается по соглашению сторон.

— Если владелец не согласен с требованием о вознаграждении, он может отказаться платить добровольно. Тогда взыскание происходит через суд, — объясняет собеседница. — К слову, нашедший может удерживать находку у себя до выплаты «благодарности» или пока суд не примет решение.

На практике это выглядит так. Предположим, человек увидел чужой кошелек. Отнес его в милицию, там вещь оформили. И, если гражданин хочет, забирает ее себе на хранение. Держит ее он у себя до того момента, пока не получит вознаграждение. При этом пользоваться этим кошельком и его содержимым нельзя.

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В случаях, когда договориться по величине «спасибо» не получается, с этим тоже помогает суд.

— Как определяются эти «до 20%» по закону? Нужно смотреть среднюю стоимость вещи и вычитать износ. В итоге сумма может быть меньше, чем 20% от цены, — инструктирует Светлана Головнева. — Также критерием [для определения выплаты] может выступать то, сколько времени и усилий потребовал возврат, самостоятельно ли человек искал владельца, ценность (субъективная) вещи для владельца, сложно ли такую вещь было хранить (может, она большая или тяжелая).

При этом, как пишет издание myfin.by, тот, кто получил за находку благодарность, обязан заплатить с этой суммы подоходный налог в размере 13%.

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