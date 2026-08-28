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Российский Z-пропагандист Баранец сорвался в прямом эфире

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  • 28.08.2026, 8:59
  • 15,406
Российский Z-пропагандист Баранец сорвался в прямом эфире
Виктор Баранец

Житель Белгорода задал неудобный вопрос о ПВО.

Российский военный эксперт, Z-пропагандист сорвался на слушателя, который позволил себе критиковать российскую ПВО. Инцидент случился в эфире государственного радио «Комсомольская правда», передает Dialog.UA.

Житель Белгорода дозвонился в студию и попытался узнать у Баранца, почему настолько плохо защищается город от ударов БПЛА.

«Белгород был атакован 16 аппаратами, из которых только 3 сбито. Остальные 13 достигли цели. Это я вам с уверенностью могу сказать, потому что я считал… И разрушения мы сами видим. Ну как это могло такое быть? Наше ПВО не смогло сработать? Или у нас уже нет ПВО?» — задался вопросом россиянин.

Баранец быстро попытался отключить слушателя. «Отвечаю, уважаемый. Нашего ПВО не хватает для того, чтобы закрыть наглухо ваш район и вашу область. Не хватает! Ответ простой, как пареная репа, уважаемый. Мы друг друга поняли, я вам дал ответ. Всего вам хорошего! Всего вам хорошего, я сказал!» — заявил пропагандист.

Слушатель возмутился издевательским тоном пропагандиста, отметив, что эти атаки приводят к гибели людей, в том числе детей. После этого Баранец сорвался, начал перекривлять позвонившего мужчину и в итоге перешел на крик.

«А что, я не знаю, что ли? (…) Я понимаю, что вам хочется выговориться. Еще раз говорю — не было, нет и не будет еще 50 лет (хорошего ПВО у Белгорода — ред.)! Да, вот такая у нас обстановка. Пропускаем. Сейчас единственная стратегическая задача — найти средства противоядия. Уже 4,5 года ищем… И не можем найти… Что-то делается. Мало, я не скрываю. Мало! Дырявое ПВО? Дырявое!» — заявил Баранец.

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