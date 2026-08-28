Лукашенко проигрывает многолетнюю битву 20 Сергей Василевский, «Салідарнасць»

28.08.2026, 11:57

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Без ответа остаются важные вопросы.

На совещании по вопросам социально-экономического развития Александр Лукашенко много рассуждал о том, как отправленные по его указанию в войска нерадивые аграрии роют землянки и беспрекословно выполняют приказы командиров.

При этом до сих пор без ответа остаются важные вопросы.

Во-первых, на каком основании гражданских работников в спешном порядке переквалифицировали в военнослужащих? Мы понимаем, что страна не один год живет в режиме «иногда не до законов». И все же, где соответствующий указ, декрет, постановление Совмина?

Где поправки в Трудовой кодекс, который не предусматривает подобных действий?

Министр обороны Виктор Хренин старательно подчеркивает, что действует во исполнение распоряжения Лукашенко. Но с каких пор устное распоряжение имеет законную силу для отправки в армию провинившегося тракториста?

Во-вторых, хотелось бы услышать о конкретной цели, которую преследует эта инициатива. Чиновники и военные кивают на правителя. Но и тот не говорит прямо, чего хочет добиться этой сомнительной операцией по созданию штрафбатов для аграриев.

И снова вопросы: если это такое дисциплинарное взыскание, то в каком из кодексов можно почитать о наказании в виде отправки в войска за нежелание работать на уборочной?

Кто будет отвечать за проштрафившихся сельчан в случае травм или несчастных случаев — министр Хренин, утверждающие списки штрафников председатели исполкомов или сам генератор идеи?

Ответов нет, но имеем следующее: по устному капризу одного человека и в отсутствие законных оснований работников с небезупречной репутацией отправляют служить на границу с оружием в руках.

Так в чем же причина?

Нерадивые работники, коррупционеры и несуны есть везде, но пока не слышно про отправку на границу с Украиной работников тяжелой промышленности или представителей сферы торговли.

Беларусы при Лукашенко насмотрелись всякого. Были и угрозы устроить крепостное право для работников деревообрабатывающих предприятий, и обязательное распределение. Но наказание армией за срыв уборочной, да еще в разгар жнива — это что-то новенькое.

Принуждение к труду целой отрасли экономики столь экстравагантным способом, минуя минимальные правовые приличия, наводит на мысли о серьезнейшей проблеме, пожар которой пытаются тушить в авральном порядке.

О наличии этой проблемы говорит и красноречивая цифра озвученная Лукашенко.

«Сначала думал, что таких могут быть тысячи»

Показательный момент в этой истории. На совещании правитель заявил, что под ружье было поставлено около 500 человек со всей страны. Он же, по его словам, думал, что таких могут быть тысячи.

Откуда такая разбежка? В своих прикидках Лукашенко опирается на цифры, которые ему докладывают силовики. И там действительно речь идет о тысячах.

Несколько цифр по итогам 2025-го:

9200 человек, в том числе 52 председателя райисполкомов и их заместителей, курирующих вопросы сельского хозяйства, привлекли к различным видам ответственности.

299 уголовных дел возбуждено по фактам сокрытия падежа 10500 голов КРС.

1024 экономических преступления в агропромышленном комплексе.

Около 3000 случаев нахождения работников на рабочем месте в состоянии опьянения, среди них — 749 сторожей.

130 случаев управления техникой пьяными водителями предприятий АПК.

819 фактов необоснованного отсутствия на работе.

Ситуация в этом году, судя по свежим данным, не многим лучше. Для примера приведем данные по Брестской области, где с начала уборочной кампании были выявлены 161 правонарушение и 32 преступления.

На вопрос, почему 500, а не тысячи, ответил глава Гродненщины Юрий Караев, когда отчитывался о выявлении нескольких десятков «штрафников»: «Собрали по всей области (…) Несильно — так, чтобы не пострадала наша уборка».

Тот самый Караев, который отрыто говорит о дефиците кадров на селе и выступает за привлечение гастарбайтеров.

500, а не тысячи — это, вероятно, ответ чиновников, от которых одновременно требуют достижения заветной цифры в 11,5 млн тонн зерна в ситуации острой нехватки рук. И что-то подсказывает, что к следующей уборочной больше этих рук не станет, скорее наоборот.

Систему нужно менять, но…

Лукашенко и сам начинает догадываться, что выстроенная им система по выкачиванию сырья из села в обмен на стыдно низкие зарплаты, красные флаги у сельсовета и «Дожинки» дает сбои.

Можно сколько угодно рассказывать в госпрессе о профилакториях для телят, пахнущих хлебом руках и опыляющих посевы дронах, но люди бегут из деревни, где их труд из банального зарабатывания денег превращен в циничное соцсоревнование.

Система нуждается в коренных изменениях, о чем красноречиво говорит попытка принудить людей к труду под страхом отправиться в армию. Но вместо этого правитель не придумал ничего лучше, чем назначить крайними простых исполнителей.

И это еще одна причина не обольщаться по поводу участившихся реверансов Лукашенко в сторону частных производителей сельхозпродукции. Пока он у руля, эта бесконечная «битва за урожай» будет продолжаться.

Сергей Василевский, «Салідарнасць»

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