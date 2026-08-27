Лукашенко принялся хвалить свою безумную идею 27.08.2026, 13:28

Диктатор поделился результатами эксперимента с отправкой аграриев в армию.

Лукашенко распорядился отправлять в армию тех, кто плохо работает и не соблюдает трудовую дисциплину в сельском хозяйстве, особенно в период уборочной кампании. Сегодня, 27 августа, он поделился результатами эксперимента:

«Приведу примерю. Некоторые так — «хи-хи, ха-ха» — восприняли, когда я сказал на селекторном совещании: нерадивых, алкашей и прочих, нежелающих работать на земле в уборку, — на «фронт». В армию, в силы специальных операций, на границу — к Крупко и Пархомчику, Хренин — ответственный», — сказал правитель

«Я не поверил. Говорю: «Перепроверь, сам посмотри». Еще раз через неделю спрашиваю. Он мне: «Александр Григорьевич, разрешите поощрить». Говорю: «Ты что, с ума сошел? Это ж пьяницы, такие-сякие…» Лица светлые, работают, исполняют все, что офицер скажет. Ну никаких претензий.

А говорят, что армия — это не лагерь для воспитания, как Вольфович сказал. Да, это не лагерь. Но школа воспитания очень хорошая. Нормальные мужики. Прошли переподготовку. Я говорю: «Всем оружие, как военным. Переодеть, побрить, подстричь. И туда». Боевое слаживание, все сделали по последним стандартам. Мобильные группы, тактические группы. Все, что нужно нам для защиты границы. Мы же не воюем в Украине, а защищать границу надо. И направили туда 170 человек сразу», — сказал он.

Лукашенко добавил, что в полевых условиях призванные оборудовали себе землянки лучше, чем квартиры.

«Они землянки вырыли лучше, чем в Минске квартиры оборудовали. Вот тебе и пьяницы, такие-сякие», — сказал он.

«Мы не смогли их организовать. А в армии Хренин со своими офицерами организовал их деятельность и просит их наградить. Говорю: «Давай начнем с того, чтобы ты их наградил, я не против». Будет награждать отдельных там лучших людей. Значит, люди могут работать», — подытожил Лукашенко, придя к выводу, что «есть определенные методы и рычаги воздействия на тех, кто не хочет должным образом исполнять свои трудовые обязанности».

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