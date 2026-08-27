закрыть
27 августа 2026, четверг, 13:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пескова поймали на лжи

  • 27.08.2026, 13:13
Пескова поймали на лжи
Дмитрий Песков
Фото: EPA

В августе ВСУ отбили больше территории, чем заняли войска РФ.

России не нужна военная эскалация, поскольку российская армия и без нее продолжает продвигаться в Украине, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя Bloomberg информацию агентства о возможном усилении российских ударов по Украине.

«Украина пытается наносить удары по нашей экономической инфраструктуре, нашей торговой инфраструктуре, тем самым вызывая ответные меры с нашей стороны, и это будет жесткий ответ. Но если вы говорите о военной эскалации, то нам это просто не нужно, потому что мы все равно продвигаемся вперед», — сказал Песков.

Так он прокомментировал публикацию Bloomberg о том, что Кремль готовится к возможной эскалации ударов по Украине, поскольку считает мирные переговоры зашедшими в тупик. По данным источников агентства, Москва рассматривает усиление ударов обычными баллистическими ракетами по Киеву, в том числе по центру украинской столицы, и инфраструктурным объектам в других городах.

Данные украинского OSINT-проекта DeepState при этом показывают, что российские войска действительно продолжают захватывать украинские территории, однако в 2026 году темпы продвижения резко снизились, проанализировал The Insider.

По состоянию на 25 августа под российским контролем, согласно карте DeepState, находилось около 116,9 тысячи кв. км, или 19,4% территории Украины.

Согласно годовой статистике проекта, за 2026 год площадь контролируемой Россией территории увеличилась примерно на 787 кв. км, что соответствует около 0,13% всей территории Украины в международно признанных границах. Для сравнения, за 2025 год российские войска увеличили контролируемую площадь примерно на 4,3 тысячи кв. км, а за 2024-й — на 3,3 тысячи кв. км.

Таким образом, в 2025 году Россия в среднем захватывала около 11,9 кв. км территории в сутки, тогда как в 2026 году по состоянию на 25 августа — около 3,3 кв. км в сутки. Средний темп продвижения снизился примерно в 3,6 раза.

Помесячные данные также свидетельствуют о замедлении наступления. В январе 2026 года ВС РФ увеличили контролируемую территорию примерно на 245 кв. км, в феврале — на 126 кв. км, в марте — на 160 кв. км, в апреле — на 141 кв. км. В мае прирост сократился до 14 кв. км, в июне составил 84 кв. км, а в июле — около 36 кв. км.

В августе DeepState пока фиксирует отрицательный для России баланс: по состоянию на 25 августа площадь контролируемой российскими войсками территории была примерно на 18,6 кв. км меньше, чем в конце июля.

При этом нынешние темпы все еще выше, чем в 2023 году, когда линия фронта практически не менялась: по итогам того года площадь российской оккупации, согласно статистике DeepState, увеличилась примерно на 187 кв. км.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук
Решающий момент
Решающий момент Валерий Залужный