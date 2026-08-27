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Разведка раскрыла секретные планы Кремля по мобилизации

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  • 27.08.2026, 13:41
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Разведка раскрыла секретные планы Кремля по мобилизации

Получен «зеленый свет» на вербовку женщин из тюрем.

Руководство России дало «зеленый свет» на мобилизацию или контрактование россиянок, отбывающих наказание в тюрьмах.

Об этом говорится в данных украинских разведок на официальном сайте президента Украины.

«Российское руководство согласовало и распространение процессов мобилизации и/или контрактирования на отдельные количественно значимые категории женщин, отбывающих наказание в тюрьмах и лагерях», - выяснили разведки.

Отмечается, что страна-агрессор прорабатывает планы по дополнительной волне мобилизации в 2026-2027 годах. Она рассчитывает набрать в армию 300 тысяч человек в этом году и еще 300 тысяч человек в следующем.

К категориям осужденных, которых россияне планируют привлекать к военной службе, добавили лиц с неснятой или непогашенной судимостью по 11 статьям УК РФ.

В частности, речь идет о контрабанде ядовитых, радиоактивных и взрывчатых веществ, оружия, наркотиков; бандитизм, организацию или участие в преступной группировке; организацию незаконной миграции; нарушение требований безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, а также незаконное обращение, похищение или вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ.

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