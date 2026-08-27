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Зеленский добился прорыва

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  • 27.08.2026, 14:05
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Зеленский добился прорыва

«Адские санкции» для России все ближе.

Сторонники Украины призывают Конгресс США

Сенат США продвинул законопроект о новых жестких санкциях против России после закрытой встречи президента Украины Владимира Зеленского с американскими сенаторами. Однако дальнейшую судьбу документа в Конгрессе пока трудно предсказать, пишет Associated Press (перевод — сайт Charter97.org).

Зеленский выступил на Капитолийском холме с прямым призывом усилить давление на Москву. Во время встречи он также попросил американских законодателей помочь Украине с поставками систем противовоздушной обороны Patriot и расширить доступ страны к спутниковой связи Starlink.

Позже Сенат проголосовал за продвижение законопроекта, связанного с сенатором Линдси Грэмом. Документ получил поддержку 86 сенаторов против 11. Зеленский наблюдал за голосованием из галереи.

Законопроект предусматривает значительное усиление экономического давления на Россию. В частности, президент США получает возможность вводить тарифы до 100% на импорт из стран, которые продолжают покупать российские энергоносители.

«Именно эта часть документа может столкнуться с сопротивлением в Палате представителей. Республиканское большинство во главе со спикером Майком Джонсоном не демонстрирует большого желания вмешиваться в международные конфликты. При этом демократы опасаются, что закон даст президенту США Дональду Трампу слишком широкие полномочия в сфере тарифной политики», — пишут журналисты AP..

Поправка, которая ограничивала бы эти полномочия, не получила необходимой поддержки. Сам Грэм на протяжении года добивался согласия Трампа на пакет санкций и незадолго до своей смерти сообщил коллегам, что получил необходимую поддержку.

Сторонники Украины призывают Конгресс воспользоваться нынешним импульсом и довести законопроект до окончательного принятия.

«Принятие санкций имеет огромное значение, в том числе символическое», — считают сторонники Киева. Теперь ключевой вопрос заключается в том, решится ли Палата представителей поддержать инициативу Сената.

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