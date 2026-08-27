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Настоящий приговор годам правления Лукашенко

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  • 27.08.2026, 11:21
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Настоящий приговор годам правления Лукашенко

Масштабы демографической катастрофы поражают.

Школы Гомельской области в 2026 году готовятся принять более 13,5 тыс. первоклассников, сообщила в эфире госТВ заместитель начальника Главного управления образования Гомельского облисполкома Елена Ковалева.

В официальной информации не приводится сравнение этого количество с предыдущими годами. Это сделал «Флагшток».

В сентябре 2025 года на Гомельщине за парты сели 14,8 тыс. первоклассников — то есть, в этом году примерно на 1300 первоклассников меньше. Сравнение показывает, что тенденция ухудшения демографической ситуации в регионе продолжается.

Глава Гомельского облисполкома опроверг сам себя и солгал о демографической ситуации в регионе

За год в регионе учеников первых классов стало меньше на 700 детей, а не прибавилось на 430, как утверждает Крупко.

В 2024 году было принято около 15,5 тыс. первоклассников. Значит, за два последних года количество первоклассников в регионе сократилось на 2 тысячи. Официальная статистика по общему количеству учащихся в Гомельской области, а также количеству школ и других учреждений образования пока не опубликована.

Отметим, за годы правления Лукашенко в стране случилась настоящая демографическая катастрофа.

Рождаемость действительно падает везде вокруг нас. Но нигде она не падает так быстро, как в Беларуси.

В прошлом году у в стране родилось 58 938 детей. Это в 1,5 раза меньше к уровню 2019-го года, когда Белстат в последний раз публиковал официальные данные. В 2015 году, когда рождаемость в современной Беларуси достигла пика, за год родилось 119 028 детей.

Показатель рождаемости в Беларуси составил 6,5 детей на 1000 человек. В Литве в прошлом году на 1000 человек родилось 7,7 детей. В Польше – 6,7. Евразийский союз еще благополучнее. В Казахстане уровень рождаемости в прошлом году — 18 детей на 1000 человек. В Армении – 11,2. И даже в России, которая жалуется на катастрофическую демографическую ситуацию, в прошлом году на 1000 человек родилось больше восьми детей.

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