Германия начала переговоры об инвестициях в модернизацию ядерного оружия Британии 27.08.2026, 11:03

Система «Трезубец» станет ответом Москве.

Германия планирует профинансировать британскую ядерную систему морского базирования Trident («Трезубец»). Страны активно ведут переговоры по этому вопросу из-за российской угрозы и опасений сокращения военного присутствия США в Европе, сообщили источники The Telegraph. По их словам, Германия хочет теснее интегрироваться в существующие ядерные силы Великобритании и Франции вместо создания собственного арсенала. Берлин «очень заинтересован в том», чтобы они «расширяли свои возможности», сказал собеседник издания.

В частности, обсуждается помощь Великобритании в строительстве подводных лодок следующего поколения, производстве ракет или обогащении урана для будущих боеголовок. Еще один вариант — предоставление обычных вооружений для защиты британской инфраструктуры, включая размещение немецких комплексов Patriot на базе подводных лодок Trident в Фаслейне в Шотландии, рассказали источники.

Однако собеседник в британском оборонном ведомстве поставил под сомнение наличие у немецкой промышленности необходимого опыта для строительства и обслуживания королевского атомного подводного флота. С его точки зрения, «возможность участвовать в защите Фаслейна выглядит более реалистичной».

Лондон располагает примерно 200 ядерными боеголовками и уже предоставляет свои силы сдерживания для защиты НАТО. Однако модернизация британского арсенала зависит от сотрудничества с США, поскольку там производятся и обслуживаются ракеты Trident. При этом последние правительства королевства откладывали дорогостоящие решения об обновлении этих ракет из-за финансовых ограничений и необходимости перевооружения для ведения обычной войны, что привело к идее о возможном немецком финансировании.

Одновременно Германия ведет переговоры с Францией о более тесном сотрудничестве в ядерной сфере. Берлин и Париж уже проводили совместные учения по применению атомного оружия для защиты Европы, а осенью немецкие военные впервые должны принять участие во французских ядерных учениях «Покер».

Французский ядерный потенциал привлекает европейские страны своей независимостью от США. Президент Эмманюэль Макрон ранее предложил союзникам обсудить возможность защиты под ядерным зонтиком республики. Однако его уход с поста в следующем году может поставить будущее этой стратегии под вопрос.

Переговоры между Германией, Великобританией и Францией о ядерном оружии активизировались в последние месяцы из-за опасений по поводу возможного сокращения военного присутствия США в Европе. «Политики просыпаются каждое утро и спрашивают себя, что, черт возьми, американцы собираются делать завтра», — рассказал немецкий дипломатический источник.

При этом обсуждение появления собственного ядерного оружия в Германии также стало активнее. По словам источников, ранее такие разговоры отвергались исходя из предположения, что в случае серьезной угрозы США задействуют свои ядерные силы для защиты Европы. Теперь, после изменения политики Вашингтона, ситуация воспринимается в Берлине иначе.

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