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Состояниие здоровья короля Норвегии ухудшилось

  • 27.08.2026, 11:31
  • 1,516
Состояниие здоровья короля Норвегии ухудшилось

В больницу прибыла королевская семья.

Состояние здоровья 89-летнего короля Норвегии Харальда ухудшилось во время пребывания в больнице.

Об этом сообщили в четверг в королевском дворце Норвегии.

«Здоровье Его Величества короля ухудшилось. Состояние здоровья Его Величества короля очень тяжелое», – говорится в сообщении на сайте дворца.

В связи с этим кронпринц Хокон и супруга Харальда, королева Соня, отменили все запланированные мероприятия, говорится в заявлении дворца.

Как сообщает NRK, в четверг к больнице подъехало несколько автомобилей королевской семьи. Наследный принц Хокон, наследная принцесса Метте-Марит, принц Сверре Магнус и королева Соня находятся рядом с королем. Также прибыла принцесса Астрид, сестра короля.

Харальд, самый пожилой глава государства в Европе, был госпитализирован 17 августа, и, по сообщению дворца, ему оказывали лечение от бактериальной инфекции в крови.

Об ухудшении его состояния сообщали и 24 августа.

Харальд, вступивший на норвежский престол в 1991 году, в последние годы испытывал многочисленные проблемы со здоровьем, что вынудило его установить кардиостимулятор и сократить свой официальный график.

Однако он всегда исключал возможность отречения от престола, аргументируя это тем, что принес пожизненную присягу перед норвежским парламентом.

В феврале его госпитализировали из-за инфекции и обезвоживания на Тенерифе, куда он отправился в частное путешествие вместе с королевой Соней.

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