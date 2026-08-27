Forbes: Основательница Wildberries потеряла почти 40% состояния 5 27.08.2026, 12:11

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Из-за украинских ударов по складам.

Основательница Wildberries Татьяна Ким лишилась $3,1 млрд из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на склады маркетплейса, подсчитал Forbes. В конце февраля, в момент составления мирового рейтинга миллиардеров, ее состояние равнялось $8,1 млрд, а теперь упало до $5 млрд, или на 39%. ВСУ начали бить по складам Wildberries с 18 июля. За месяц с небольшим под удары попали 23 логистических центра компании в 16 регионах, некоторые объекты полностью сгорели. По оценкам аналитиков Data Insight, к середине августа прямые убытки Wildberries от потери инфраструктуры составили от 147 до 223 млрд рублей.

Несмотря на это, Ким сохранила статус самой богатой женщины страны. Лидером соответствующего рейтинга Forbes, опубликованного в четверг, она стала в пятый раз. В прошлом году ее состояние равнялось $7,1 млрд. Совокупный капитал участниц рейтинга за год сократился с $25,75 до $18,95 млрд. Число женщин с состоянием более $1 млрд уменьшилось с девяти до четырех. Помимо Ким, в список миллиардеров вошли президент Inteco Management Елена Батурина, основной акционер банка «Уралсиб» Людмила Коган и Екатерина Федун — дочь бывшего совладельца «Лукойла» Леонида Федуна.

Статус миллиардеров потеряли: совладелица сетей «Лэтуаль» и «Подружка» Татьяна Володина, совладелица агрохолдинга «Содружество» Наталья Луценко, собственник Дома культуры «ГЭС-2» Виктория Михельсон, совладелица компании «Вулкан» Лидия Сультеева и бывший акционер «Фосагро» Татьяна Литвиненко.

Капитал двух участниц рейтинга вырос: у Людмилы Коган — с $1,2 млрд до $1,25 млрд, а у Татьяны Ковальчук — с $550 млн до $750 млн. Кроме того, в рейтинг вернулась основательница компании «Эвалар» Лариса Прокопьева с состоянием $450 млн. В последний раз она входила в список богатейших женщин Forbes в 2021 году.

Впервые в рейтинге не оказалось ни одной новой участницы. Издание объясняет это падением стоимости акций на Московской бирже и замедлением потребительских секторов экономики.

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