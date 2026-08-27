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Подводные лодки РФ «засветились» в водах Великобритании

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  • 27.08.2026, 11:54
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Подводные лодки РФ «засветились» в водах Великобритании

Суда принадлежат Главному управлению глубоководных исследований России.

Российские специализированные подводные лодки проводили обследование критически важной подводной инфраструктуры в британских водах и вокруг них. Об этом свидетельствует отчет Исследовательской службы Конгресса, пишет UK Defence Journal.

В отчете говорится о раскрытии британским правительством в апреле 2026 года информации о скрытых усилиях России «вести гибридную войну против Великобритании и её союзников», используя специализированные подводные лодки для изучения критически важной подводной инфраструктуры.

Исследователи предполагают, что такие исследования со стороны РФ, возможно, направлены на подготовку к будущим диверсиям.

Отмечается, что задействованные суда принадлежат Главному управлению глубоководных исследований России, известному как ГУГД. Это специализированное подразделение российских Вооруженных сил, подчиняющееся непосредственно Министерству обороны.

В отчете указывается, что ГУГД эксплуатирует ряд специализированных подводных лодок, подводных и надводных судов, а его основными задачами являются разведка и сбор морской разведывательной информации, включая наблюдение за иностранными военно-морскими активами и управление подводными системами наблюдения. Оно также может иметь возможность выводить из строя подводную инфраструктуру.

По словам экспертов, обеспокоенность в отношении морского дна не ограничивается британскими водами, поскольку американские власти и НАТО предупредили союзников в 2023 и 2024 годах, что Россия активно проводит картографирование подводной инфраструктуры. В отчете напомнили, что в декабре 2025 года и январе 2026 года было выявлено по меньшей мере шесть случаев подозрения в саботаже или повреждении кабелей в Балтийском море. В нескольких случаях суда якобы тащили якоря по морскому дну.

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