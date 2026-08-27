Послание Путину из Вашингтона: табакерка уже занесена 5 Алексей Копытько

27.08.2026, 11:17

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Глава ЦРУ – человек с весьма специфическим функционалом.

Сейчас я вам расскажу, зачем директор ЦРУ Джон Рэтклифф летал в Москву.

Потому что конспирология – самая точная наука!

А все те добрые люди, которые уже высказали различные версии – они неправы.

Начнем с того, что глава ЦРУ – человек с весьма специфическим функционалом. Это именно тот случай, когда посланник во многом и есть сообщение.

Для начала надо уяснить, ради каких тем точно не имело смысла направлять целого главу ЦРУ в Москву.

Во-первых, это война России против Украины как таковая. На этом треке уже целая толпа переговорщиков и «гонцов». Никакой новой сверхъестественной информации для разговора не было. Российское наступление в активной фазе. Для передачи политических сообщений (о Донниленде или подобном) есть предназначенные для этого каналы – публичные и непубличные.

Во-вторых, угрожать Путину какими-то ультиматумами (новыми санкциями за эскалацию в виде мобилизации, как противоядие против ЯО, как противодействие деструктивной активности в странах НАТО и т.д.) – это неправильный персонаж. Он не может изменить принятое решение, он лишь может попытаться договориться о рамках (как Бернс в 2021 году). В этом случае надо допускать недопустимое: США согласовывают с Кремлем модальности подрывной работы в Европе. Но я в это не верю.

В-третьих, никакие вопросы взаимодействия спецслужб не заставят Рэтклиффа сесть в самолет и потратить столько времени ради текучки. Для этого есть замы, официальный резидент и т.д. Никакие обмены, никакие вопросы космоса – это все не по адресу.

В-третьих, сторонние темы, а-ля ЯО Ирана, передача россиянами разведданных иранцам и т.д. – это все мимо.

Зачем же такой яркий персонаж буквально метнулся в Кремль?

Я думаю, есть только одна тема.

Личная безопасность Путина и устойчивость режима.

Скорее всего, Рэтклифф приехал сообщить, что табакерка уже занесена, а США этим обеспокоены. Возможно, им не нравится группировка, которая теоретически может прийти к власти.

Подход российского вождя к оценке обстановки и его представления о будущем, где без войны нечем заняться, подстегивают тех, кто собирается иметь другое будущее, принимать меры.

Прямо сдавать заговорщиков США не могут, ибо с ними никто не будет иметь дело. Но обозначить проблему – вполне.

Причем, форма сообщения могла быть такая: в этот раз мы успели, а в следующий можем не успеть, если не исчезнут «первопричины» недовольства.

США не заинтересованы в беспорядочном коллапсировании России и масштабной смуте. Им выгодно сохранить на троне предсказуемого и увязшего в проблемах злодея, пока нет внятной альтернативы.

Ни Рубио, ни Вэнс, ни пара гастролеров не годятся для такого сообщения. Его нельзя озвучить по телефону – только если нападение буквально через полчаса (как в легенде о предупреждении Путиным Эрдогана о готовящемся аресте во время путча). Надо смотреть в глаза.

А директор ЦРУ – самое то. Это как раз его прямой функционал.

Скоро мы увидим, поверил Путин Рэтклиффу или нет.

Алексей Копытько, «Фейсбук»

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