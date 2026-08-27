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Названы привычки японцев, которые помогают им долго жить

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  • 27.08.2026, 12:00
  • 1,808
Названы привычки японцев, которые помогают им долго жить

Японские долгожители практикуют осознанность, наслаждаясь каждым моментом своей жизни.

В чем секрет долголетия японцев, которые до глубокой старости остаются активными и жизнерадостными? «Курсор» рассказывает о привычках, которые помогают японцам сохранять здоровье, бодрость и позитивный настрой на протяжении всей жизни.

Привычки, помогающие японцам доживать до 100 лет

1. Еда в меру: правило «на 80%»

На острове Окинава, где особенно много долгожителей, придерживаются простого принципа: завершать трапезу с легким чувством голода. Это правило, известное как «хара хачи бу», помогает избегать переедания.

Преимущества:

После еды отсутствуют тяжесть и сонливость.

Улучшается метаболизм, что важно для пожилых людей.

Клетки организма омолаживаются, а процессы старения замедляются.

Привыкнуть к такому режиму питания может быть непросто, но результаты стоят усилий.

Движение – естественная часть жизни

Японцы редко уделяют время традиционным занятиям спортом, предпочитая активность, встроенную в повседневную жизнь. Вместо тренажерного зала они:

ходят пешком в магазин;

убираются дома;

гуляют в парке с семьей.

Эта стратегия позволяет поддерживать активность в любом возрасте без необходимости менять привычный ритм жизни или искать дополнительные ресурсы.

Философия «здесь и сейчас»

Японские долгожители практикуют осознанность, наслаждаясь каждым моментом своей жизни. Они:

не зацикливаются на прошлом;

не переживают о будущем;

ценят текущий момент, видя в нем источник радости.

Такой подход снижает уровень стресса, укрепляет психическое здоровье и помогает сохранять гармонию с собой и окружающим миром.

Вывод

Секрет японского долголетия кроется в простых, но мощных привычках: умеренность в питании, активный образ жизни и умение наслаждаться моментом. Эти правила доступны каждому и могут стать основой для улучшения качества жизни в любом возрасте.

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