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В Петербурге взорвали российского подполковника

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  • 27.08.2026, 12:09
  • 8,856
В Петербурге взорвали российского подполковника

Мужчина погиб на месте.

В Санкт-Петербурге на Колпинском шоссе в автомобиле сработало самодельное взрывное устройство, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, в машине находились военнослужащий и его жена. Мужчина погиб на месте, женщину госпитализировали. «Фонтанка» утверждает, что супругам оторвало ноги в результате взрыва. Издания пишет, что погибший был в звании подполковника.

Взрыв произошел утром 27 августа около магазина «Магнит». Очевидцы рассказали, что около 10 утра военный вместе с женой начали отъезжать от своего дом, в этот момент в их машине сработало взрывное устройство.

Как отмечает «Агентство», взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году осматривать возводимые для военных квартиры приезжал Владимир Путин, который занимал тогда пост премьер-министра.

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