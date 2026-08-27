Путин в панике тянется к «кнопке национализации» 27.08.2026, 12:40

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Иллюстрационное ФОТО: ИИ

Кремль не смог защитить объекты критической инфраструктуры.

Путин подписал указ, который позволяет государству временно забирать под свой контроль нефтеперерабатывающие заводы, телекоммуникационные компании, магазины и другие объекты критической инфраструктуры, если их владельцы не смогут обеспечить защиту от атак беспилотников, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Решение стало реакцией Кремля на серию украинских ударов по российской инфраструктуре. Атаки на нефтяные объекты уже привели к серьезным перебоям с поставками бензина, а удары по складам крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries вызвали новые жертвы и усилили тревогу среди населения.

«Бензин АИ-95 был в наличии лишь на 22% российских АЗС. В аннексированном Крыму ситуация оказалась еще тяжелее — топливо можно было найти только на 2% станций», — пишут авторы CEPA.

Кремль пытается усилить защиту объектов, в том числе с помощью мобильных огневых групп под контролем армии и ФСБ. При этом часть расходов на такие подразделения власти фактически перекладывают на сами компании.

«Новый указ фактически возлагает ответственность за защиту от внешней угрозы на сами компании», — пишут авторы.

По их мнению, это свидетельствует о дальнейшем усилении государственного контроля над экономикой. Авторы напоминают, что после начала полномасштабной войны Кремль уже рассматривал возможность национализации иностранных предприятий. Однако на практике их активы чаще передавались приближенным к Путину бизнесменам и чиновникам.

Теперь затяжная война и постоянные атаки беспилотников могут подтолкнуть Кремль к более жесткой модели управления.

«Логика эскалации войны оставляет Путину не так много вариантов, кроме превращения России в более милитаризованную и жестко контролируемую экономику», — считают авторы.

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