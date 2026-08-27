«Очередная попытка сделать школу абсолютно стерильной» 2 27.08.2026, 12:39

Что стоит за идеей режима ввести досмотры учеников.

С 1 сентября в белорусских школах смогут выборочно досматривать личные вещи учеников, их родителей и других посетителей. При этом власти пока не объяснили, кто и в каких случаях будет проводить проверки.

Как новые правила могут отразиться на школьниках и зачем на самом деле вводятся досмотры?

За комментарием сайт Charter97.org обратился к координатору гражданской кампании «Европейская Беларусь», отцу двух школьников Андрею Шарендо:

— Я точно могу сказать, что проверки личных вещей школьников и их родителей при входе в школу будут вводиться не для обеспечения безопасности тех же учеников. То есть в первую очередь там будут искать не опасные предметы, оружие или наркотики, а вещи, в которых режим Лукашенко видит для себя опасность: правдивые книги, национальную символику и другой «экстремизм», который ему неугоден.

Это очередная попытка сделать школу абсолютно стерильной от всего, что не устраивает лукашизм. И самое плохое, что теперь пытаются ограничить свободу уже наших детей, причем методами, больше похожими на устрашение. Детей призывают к этому привыкнуть и считать это нормой. То есть хотят с детства приучить их воспринимать насилие и беззаконие как норму.

Кроме того, я хочу заметить, что такие проверки в любом случае могут плохо отразиться на психологическом состоянии детей. Когда кто-то досматривает твои личные вещи, это всегда неприятно. А когда это происходит постоянно, когда у тебя все время что-то ищут, это уже травмирует, и в первую очередь детей. Особенно болезненно такие проверки могут воспринимать подростки 16–17 лет. У них уже есть свои секреты, свои личные вещи, которые они не хотят никому показывать. Я как родитель это очень хорошо понимаю. Дети не хотят показывать все, что у них есть, у них должно оставаться свое личное пространство.

Еще хотел бы отметить, что пока непонятно, кто вообще будет заниматься этими проверками. Скорее всего, посадят какого-нибудь вахтера или оторвут от учебного процесса очередного физрука. И это в любом случае скажется уже на самом учебном процессе.

Но я точно знаю, кто за все это будет платить. Я еще помню, как в школах только вводили пропускную систему и турникеты. За это в первую очередь платили родители: с них просили деньги на установку турникетов, изготовление пропусков и даже на оборудование, которое находилось на вахте.

Поэтому и сейчас понятно, на что школы начнут собирать очередные поборы: на металлоискатели, дополнительные турникеты, а потом, возможно, и на рентгеновские сканеры. Да, не исключаю, что следующим этапом в школах появятся и такие установки, через которые будут пропускать вещи. И за все это, конечно же, снова будут платить простые родители, а не режим Лукашенко, который все это придумал.

Но, повторю, в первую очередь это мера устрашения и запугивания молодого поколения белорусов.

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