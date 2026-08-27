Зеленский наградил актера, сыгравшего белорусского партизана

Зеленский наградил актера, сыгравшего белорусского партизана2
- 27.08.2026, 12:52
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Он активно поддерживает Украину.
21 августа в Киеве прошел третий саммит государственной фандрейзинговой платформы UNITED24 – UNITED24 MODE, приуроченный к четвертой годовщине ее создания. Владимир Зеленский поблагодарил доноров за поддержку Украины. Шестерых наградив орденом «За заслуги». Среди них актриса Кэтрин Винник и ее коллега Лев Шрайбер.
Лев Шрайбер известен по ролям в сериале «Рэй Донован» (главная роль), фильмах «Люди Икс: Начало. Росомаха» (Саблезубый), франшизе «Крик» (Коттон Уири), «Спотлайт», «Дневник памяти».
Шрайбер также известен по роли партизана Зуся Бельского, отряд которого действовал в Беларуси, в фильме «Вызов». Его экранным братом был Дэниел Крэйг.
Лев Шрайбер активно поддерживает Украину: у него украинские корни (его прадед эмигрировал из Украины), после начала полномасштабного вторжения России он неоднократно публично высказывался в поддержку украинского народа, посещал Украину, а также стал соучредителем благотворительной организации BlueCheck Ukraine, которая занимается доставкой гуманитарной помощи в зоны боевых действий.