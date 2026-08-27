Редкий визит директора ЦРУ в Москву: названы пять причин 4 27.08.2026, 10:38

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Джон Рэтклифф

Фото: Wikipedia

Рэтклифф привез Путину несколько предупреждений из Вашингтона.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф совершил необъявленный визит в Москву, который длился всего несколько часов. Поездка прошла на фоне попыток администрации Дональда Трампа добиться прекращения войны России против Украины и роста напряженности между Москвой и Западом.

Об этом сообщает издание Newsweek, разобравшее возможные причины поездки главы ЦРУ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Рэтклифф встречался с представителями российской разведки, а не с Владимиром Путиным. В то же время, по его словам, российский президент проинформирован о переговорах.

Сам Дональд Трамп подтвердил, что именно он отправил Рэтклиффа в Москву. По словам президента США, целью было попытаться содействовать прекращению войны в Украине.

«Из этого может что-то выйти. Мы очень упорно работаем над тем, чтобы прекратить эту войну», – сказал Трамп.

Бывший атташе по обороне Великобритании в России Джон Форман подчеркнул, что поездка директора ЦРУ в Москву является нетипичным событием.

«Президент США не отправляет директора ЦРУ в Москву, разве что в серьезных случаях», – сказал он.

Предупреждение Путина о новой мобилизации

Одной из возможных причин визита могла быть попытка Вашингтона обезопасить Кремль от проведения новой мобилизации.

Wall Street Journal предположила, что Рэтклифф мог передать Путину предупреждение после сообщений американской разведки о готовящемся соответствующем проекте после парламентских выборов, запланированных на 20 сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что Россия может привлечь до 300 тысяч дополнительных военнослужащих после выборов для пополнения потерь, которые российская армия понесла во время войны.

В сентябре 2022 года Путин уже объявлял частичную мобилизацию. Тогда процесс сопровождался значительным оттоком россиян за границу.

В то же время Кремль отрицал подготовку новой мобилизации. Песков, в частности, заявлял, что подобные утверждения распространяют украинские власти.

Предупреждение Москве о НАТО

Еще одной возможной темой переговоров могли быть риски российской эскалации в отношении стран НАТО.

В материалах американских СМИ говорится об оценке разведки, которая предусматривает различные сценарии возможных действий России против Альянса – от кибератаки до ограниченного вторжения, целью которого могло бы быть испытание единства НАТО и его готовности выполнять обязательства по статье 5.

Отдельно упоминались военные учения России по мобилизации в Калининградской области. Этот российский эксклав на Балтийском море может оказаться в центре потенциального конфликта между Москвой и НАТО.

Форман предположил, что Рэтклифф мог обсуждать вопросы эскалации войны в Украине или более широкого конфликта в Европе.

Попытка сдвинуть переговоры по Украине

Визит также мог быть связан с дипломатическими усилиями администрации Трампа по прекращению войны России против Украины .

Поездка прошла на фоне застоя в американских попытках добиться мирного соглашения. Потому Рэтклифф мог оценивать, насколько Москва готова серьезно говорить о переговорах.

Ретклифф может быть для Трампа инструментом передачи Москве сигнала: если Россия не смягчит условия прекращения войны, США могут усилить поддержку Украины, в том числе в вопросах разведки и дальнобойных ударов.

Возможен обмен пленными

Еще одним возможным вопросом могли быть переговоры по американским гражданам, находящимся в российских тюрьмах.

ЦРУ уже играло роль в договоренностях об уходе американцев в России. В частности, в 2024 году в рамках обмена были уволены журналист Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец США Пол Вилан.

Ретклифф также принимал участие в переговорах по освобождению Ксении Карелиной – гражданки России и США, которую в России осудили за государственную измену из-за пожертвования поддерживающей Украину благотворительной организации.

В начале этого месяца Россия также уволила бывшего морского пехотинца США Роберта Гилмана.

Российская поддержка Ирана

Отдельной темой могли стать отношения Москвы с Тегераном и передача Россией разведывательной информации Ирану.

На слушаниях Комитета Сената по разведке 18 марта Ретклифф заявлял, что Иран просит Россию делиться разведданными об американских военных активах на Ближнем Востоке.

Это произошло после сообщений о возможной передаче Москвой Тегерану информации о расположении американских кораблей и самолетов в регионе во время войны в Иране. Россия эти сообщения отрицает.

Научная сотрудница RUSI Сари Архо Гаврен предположила, что визит Ретклиффа мог быть связан с предупреждением Москвы о возможном обмене разведданными с Ираном или возможной гибридной деятельности в странах Балтии. Также, по ее мнению, Вашингтон мог стремиться выяснить позицию Кремля по отношению к Украине и задержанным американцам.

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