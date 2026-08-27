WSJ: Глава ЦРУ предостерег Путина в Москве 6 27.08.2026, 8:43

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Джон Рэтклифф

Фото: Getty Images

Кремль получил четкий сигнал.

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф совершил неожиданный визит в Москву на этой неделе, чтобы предостеречь Владимира Путина от нападения на страны НАТО из-за тупика в войне против Украины, сообщили осведомленные источники The Wall Street Journal (WSJ) и Politico. В частности, по их словам, речь шла о недопустимости агрессии в отношении граничащих с Россией Эстонии, Латвии и Литвы.

До этого источники WSJ, ссылаясь на данные американской разведки, говорили, что Россия может попытаться «проверить решимость» НАТО и совершить «ограниченное нападение» на одну из стран альянса. По оценке властей США, это может быть кибератака или «небольшое сухопутное вторжение» в одну из стран Балтии. Собеседники WSJ отмечали, что на такие действия Москва может пойти на фоне нехватки боеприпасов у западных стран, которая возникла из-за войны в Украине и Иране. Помимо предостережения по поводу агрессии в отношении НАТО, глава ЦРУ, по данным Politico, предупредил Путина о недопустимости военной и экономической поддержки Ирана.

Американские и российские власти не сообщили о результатах визита Рэтклиффа в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не встречался с главой ЦРУ, а все контакты были на уровне спецслужб. Президент США Дональд Трамп назвал визит Рэтклиффа «отчасти рутинным». Однако после возвращения в Вашингтон глава ЦРУ прибыл на закрытое совещание Трампа с силовым блоком, в котором приняли участие глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. Встреча продлилась около трех часов.

Предыдущий директор ЦРУ Уильям Бернс приезжал в Москву в ноябре 2021 года. Тогда он встретился с российскими чиновниками, включая занимавшего на тот момент пост секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. Также он провел телефонный разговор с Путиным. Темой обсуждения, по данным CNN, стали «перемещения российских войск» на границе с Украиной. Бернс говорил о недопустимости вторжения в соседнюю страну, однако Путин все равно начал войну.

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