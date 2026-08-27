Названы семь лучших фруктов для поддержки нервной системы

Названы семь лучших фруктов для поддержки нервной системы1
- 27.08.2026, 9:15
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Они содержат вещества, которые успокаивают и поднимают настроение.
Рацион может влиять не только на физическое самочувствие, но и на то, как организм реагирует на стресс. Некоторые фрукты содержат питательные вещества, связанные с работой нервной системы, качеством сна и регулированием настроения.
Об этом сообщило издание Verywell Health.
Исследования показывают, что регулярное употребление фруктов в рамках сбалансированного рациона может быть связано с более низким уровнем стресса и тревожности.
Киви
Киви содержит много витамина С, а также калий, клетчатку и антиоксиданты. Витамин С участвует в выработке серотонина и дофамина — нейромедиаторов, связанных с регуляцией настроения и реакцией организма на стресс.
Исследования с участием людей с дефицитом витамина С показали улучшение настроения и жизненного тонуса после регулярного употребления киви. Кроме того, этот фрукт содержит мелатонин и клетчатку, которые могут способствовать лучшему сну.
Апельсины
Еще одним богатым источником витамина С являются апельсины. Антиоксидантные и противовоспалительные вещества, содержащиеся в этих цитрусовых, могут помогать организму справляться с последствиями стресса.
Апельсины также содержат клетчатку, витамины группы В и магний. Эти питательные вещества участвуют в работе нервной системы и поддержании стабильного уровня сахара в крови.
Черника
Черника богата антоцианами — антиоксидантами, которые, по мнению исследователей, способствуют поддержанию здоровья мозга. Они помогают защищать клетки от окислительного стресса и могут уменьшать воспалительные процессы.
Существуют также исследования, в которых рацион с высоким содержанием антиоксидантов связывали с более низким уровнем тревожности.
Бананы
Бананы содержат витамины группы В, необходимые организму для синтеза серотонина и дофамина. Кроме того, сочетание клетчатки и природных углеводов помогает поддерживать уровень энергии.
Это может предотвратить резкие колебания уровня сахара в крови, которые могут сопровождаться усталостью и раздражительностью.
Клубника
Клубника снабжает организм витамином С, антоцианами и элаговой кислотой. Эти антиоксиданты помогают противодействовать окислительному стрессу и воспалению.
Некоторые исследования также связывают антиоксиданты, содержащиеся в клубнике, с повышением уровня энергии у людей, испытывающих хронический стресс или усталость.
Гранат
Гранаты содержат полифенольные антиоксиданты и витамин С. Эти вещества помогают бороться с окислительным стрессом и воспалительными процессами.
Предыдущие исследования также указывают на потенциальную пользу питательных веществ граната для работы мозга, настроения и реакции организма на стресс. В то же время для подтверждения этих эффектов необходимы дальнейшие исследования.
Авокадо
Несмотря на то, что авокадо часто считают овощем, с ботанической точки зрения это фрукт. Он содержит мононенасыщенные жиры, магний и клетчатку.
Магний участвует в работе нервной системы и регулировании реакции на стресс. Недостаточное поступление магния с пищей, по некоторым данным, может повышать восприимчивость организма к стрессу.
Достаточно ли просто изменить рацион
Отдельные продукты не являются средством лечения тревожных расстройств и не могут полностью защитить человека от стресса. Специалисты рекомендуют сочетать сбалансированное питание с регулярной физической активностью, достаточным сном и методами релаксации.
Также следует избегать чрезмерного употребления кофеина, поскольку он может ухудшать сон и усиливать реакцию организма на стресс. Если тревога или стресс существенно мешают повседневной жизни, рекомендуется обратиться за профессиональной помощью.