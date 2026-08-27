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Названы семь лучших фруктов для поддержки нервной системы

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  • 27.08.2026, 9:15
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Названы семь лучших фруктов для поддержки нервной системы

Они содержат вещества, которые успокаивают и поднимают настроение.

Рацион может влиять не только на физическое самочувствие, но и на то, как организм реагирует на стресс. Некоторые фрукты содержат питательные вещества, связанные с работой нервной системы, качеством сна и регулированием настроения.

Об этом сообщило издание Verywell Health.

Исследования показывают, что регулярное употребление фруктов в рамках сбалансированного рациона может быть связано с более низким уровнем стресса и тревожности.

Киви

Киви содержит много витамина С, а также калий, клетчатку и антиоксиданты. Витамин С участвует в выработке серотонина и дофамина — нейромедиаторов, связанных с регуляцией настроения и реакцией организма на стресс.

Исследования с участием людей с дефицитом витамина С показали улучшение настроения и жизненного тонуса после регулярного употребления киви. Кроме того, этот фрукт содержит мелатонин и клетчатку, которые могут способствовать лучшему сну.

Апельсины

Еще одним богатым источником витамина С являются апельсины. Антиоксидантные и противовоспалительные вещества, содержащиеся в этих цитрусовых, могут помогать организму справляться с последствиями стресса.

Апельсины также содержат клетчатку, витамины группы В и магний. Эти питательные вещества участвуют в работе нервной системы и поддержании стабильного уровня сахара в крови.

Черника

Черника богата антоцианами — антиоксидантами, которые, по мнению исследователей, способствуют поддержанию здоровья мозга. Они помогают защищать клетки от окислительного стресса и могут уменьшать воспалительные процессы.

Существуют также исследования, в которых рацион с высоким содержанием антиоксидантов связывали с более низким уровнем тревожности.

Бананы

Бананы содержат витамины группы В, необходимые организму для синтеза серотонина и дофамина. Кроме того, сочетание клетчатки и природных углеводов помогает поддерживать уровень энергии.

Это может предотвратить резкие колебания уровня сахара в крови, которые могут сопровождаться усталостью и раздражительностью.

Клубника

Клубника снабжает организм витамином С, антоцианами и элаговой кислотой. Эти антиоксиданты помогают противодействовать окислительному стрессу и воспалению.

Некоторые исследования также связывают антиоксиданты, содержащиеся в клубнике, с повышением уровня энергии у людей, испытывающих хронический стресс или усталость.

Гранат

Гранаты содержат полифенольные антиоксиданты и витамин С. Эти вещества помогают бороться с окислительным стрессом и воспалительными процессами.

Предыдущие исследования также указывают на потенциальную пользу питательных веществ граната для работы мозга, настроения и реакции организма на стресс. В то же время для подтверждения этих эффектов необходимы дальнейшие исследования.

Авокадо

Несмотря на то, что авокадо часто считают овощем, с ботанической точки зрения это фрукт. Он содержит мононенасыщенные жиры, магний и клетчатку.

Магний участвует в работе нервной системы и регулировании реакции на стресс. Недостаточное поступление магния с пищей, по некоторым данным, может повышать восприимчивость организма к стрессу.

Достаточно ли просто изменить рацион

Отдельные продукты не являются средством лечения тревожных расстройств и не могут полностью защитить человека от стресса. Специалисты рекомендуют сочетать сбалансированное питание с регулярной физической активностью, достаточным сном и методами релаксации.

Также следует избегать чрезмерного употребления кофеина, поскольку он может ухудшать сон и усиливать реакцию организма на стресс. Если тревога или стресс существенно мешают повседневной жизни, рекомендуется обратиться за профессиональной помощью.

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