Склад Ozon пылает в Башкортостане 9 27.08.2026, 9:59

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Фото: Exilenova+

Возгорание произошло после сообщений о прилетах.

В городе Благовещенск Республики Башкортостан 27 августа произошел пожар на складе Ozon. Возгорание произошло после сообщений о прилетах, однако точные причины случившегося пока официально не установлены.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

Пожар на складе Ozon

О возгорании сообщили утром 27 августа. По данным появившихся в сети сообщений, после серии прилетов в Благовещенске загорелся склад российского маркетплейса Ozon.

В сети также распространяются фото и видео с места происшествия.

Одновременно поступала информация о взрывах в Стерлитамаке. Местные жители сообщали о звуках взрывов, но сведений о попаданиях по объектам в городе на момент публикации не было.

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