В Кыргызстане приостановили поиски третьего пропавшего альпиниста 27.08.2026, 9:55

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Спасательная команда сделала больше, чем считалось возможным.

Поиски третьего альпиниста, пропавшего на пике Курумды в Кыргызстане, продолжались два дня и результата не дали, они временно приостановлены. Об этом сообщили на сайте, созданном для поисков мужчин.

«Спасатели осмотрели ледопад по траектории выпадения вещей и трещины на этом участке. Трещины забиты снегом, приходящим с новыми лавинами. Это делает невозможным обнаружение тела, если оно находится в трещине. Визуально признаков тела на склоне и в районе рюкзака не обнаружено. 26 августа работа группы спасателей на склоне приостановлена на неопределенный срок из-за объективной опасности для них самих: в кулуаре постоянно идут каменные обвалы и лавины. Все спасатели вывезены вертолетом в Ош. Если появится обоснованная версия, где искать, к ней вернутся», — сообщили участники поисков.

Они добавили, что спасательная команда сделала больше, чем считалось возможным, когда планировался этот этап. Тела двоих альпинистов спасатели спустили с горы, а к третьему подошли настолько близко, насколько эта гора позволила подойти.

Участники поисков также отметили, что процедура опознания двух найденных альпинистов состоится 27 августа. Поэтому кто именно найден, пока не разглашается.

«В сети распространяется недостоверная информация о том, кто именно найден. Штаб имен не разглашает до завершения процедуры опознания. До этого момента любые имена, названные в публикациях и соцсетях, недостоверны, кто бы их ни называл», — отметили в команде по спасению.

Напомним, об операции по спуску тел двух альпинистов сообщалось 24 августа — вертолет высадил на ледник на высоте 4300 метров команду из пяти человек. 25 августа тела двоих найденных мужчин спустили в село Сары-Таш, оттуда их доставили в морг в город Ош. В Кыргызстан из Минска вылетели родственники белорусских альпинистов.

Трое альпинистов — белорусы Максим Полянский, Николай Свиридов и гражданин Литвы Сергей Рубцов — совершали восхождение на пик Курумды и перестали выходить на связь 4 августа, после этого их стали искать, процесс затрудняли плохая погода и сложные условия.

Восхождение на пик Курумды (Коромду) высотой 6 612,5 метра относится к высшей категории сложности и требует серьезной физической и технической подготовки. Первое восхождение на Курумды состоялось только в 2001 году после ряда неудачных попыток.

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