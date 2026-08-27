TVP: Ракеты Путина играют против него 2 27.08.2026, 10:29

3,168

Украинцы становятся жестче в вопросе мира.

Усиление российских ракетных и авиационных ударов по Украине может иметь эффект, противоположный ожидаемому Кремлем: вместо того чтобы заставить Киев согласиться на территориальные уступки, они делают украинское общество менее готовым отдавать России дополнительные территории. Об этом говорится в анализе TVP World.

Как поясняется в издании, нехватка перехватчиков типа Patriot дает России все больше возможностей для запуска баллистических ракет по украинским городам. Российский диктатор Владимир Путин может рассчитывать, что бомбардировки заставят Украину пойти на уступки.

Впрочем, как отмечает автор, российские атаки не заставляют украинцев соглашаться на условия Москвы. Наоборот, среди украинцев растет сопротивление территориальным уступкам.

В статье отмечается, что, согласно опросу, все больше украинцев считают, что сдача территорий Донбасса вознаградит агрессию и создаст условия для новой войны. Таким образом, цена принятия условий Москвы растет одновременно с давлением ради мира, о котором говорит президент Украины Владимир Зеленский.

Компромисс, который Путин назвал «экзотическим»

Авторы напомнили, что недавно Зеленский предложил план мира, предусматривающий прекращение огня, одновременный отвод войск в Донбассе для создания буферной и свободной экономической зоны, а также соглашение о роли НАТО и Европейского Союза.

Второй пункт является центральным в этом плане. Предыдущее американское предложение предполагало, что российские войска останутся на своих позициях, а Украина отведет свои силы, создав пространство для возможного российского наступления. В новом же плане, как отметил Зеленский, Украина и Россия делают «одинаковые шаги назад», а зона между ними будет находиться под контролем «некой третьей стороны». Какой именно – пока не решено.

«Эта неопределенность означает, что никто четко не будет отвечать за контроль над зоной. В то же время она позволяет продолжать переговоры, не решая сразу всех юридических вопросов. Формальный вопрос суверенитета над контролируемой Украиной частью Донецкой области будет отложен, поскольку сейчас стороны не могут прийти по нему к согласию», – пояснили в издании.

Автор предположил, что на практике украинские войска покинут свои позиции, но не будут передавать их России. Бои за Славянск, Краматорск и украинский пояс городов-крепостей могли бы прекратиться.

Как говорится в статье, негативная реакция Кремля последовала незамедлительно. Путин заявил, что любое урегулирование должно учитывать «реалии на местах», и назвал предложения «экзотическими». Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отверг центральный механизм плана.

Под «реалиями на местах» Москва, вероятно, подразумевает не только территории, которые ее войска в настоящее время оккупировали, но и претендует в целом на четыре украинские области – Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую, предположили в издании.

Ракеты делают украинцев более непреклонными

Однако опрос Киевского международного института социологии, проведенный в июле и августе этого года, показал, что 60% респондентов отвергают отвод украинских войск из контролируемой Украиной части Донбасса в обмен на гарантии безопасности Запада. В апреле таких было 57%. В самом Киеве, подвергающемся интенсивным бомбардировкам, доля противников такого шага выросла с 62% до 69%.

Тот же опрос показал, что 59% согласились бы на прекращение огня по нынешней линии фронта без признания российского суверенитета – в обмен на оружие и гарантии безопасности. В Киеве поддержка такого варианта достигла 73%. Таким образом, многие украинцы готовы отложить вопрос освобождения оккупированных территорий, но не хотят соглашаться на дополнительные территориальные уступки.

По мнению автора, именно российские удары «сужают политическое пространство для уступки, которой требует Путин, – отвода украинских войск». По его словам, поддержка прекращения огня отражает желание положить конец гибели людей. Но сопротивление отводу войск отражает страх, что уступки подтолкнут Россию к новому нападению.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com